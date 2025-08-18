Rajasthan: पुलिस ने खड़े किए हाथ तो प्रोफेसर की नौकरी छोड़ चोरों को ढूंढ रही महिला, घर में हुई थी एक करोड़ की चोरी

इसी दौरान उन्हें मुहाना में अगस्त 2024 और मदनगंज में जुलाई 2025 में हुई वारदात की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में खुद के घर चोरी करने वालों के फुटेज और वारदात करने का तरीका मिलता जुलता मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और फुटेज साझा किए। महिला का कहना है कि मदनगढ़ पुलिस ने फुटेज के आधार पर दो चोरों के मिलते जुलते होने की आशंका जताई और मध्य प्रदेश की एक गैंग के सदस्य होना बताया, लेकिन चोरी का माल अधिक नहीं होन के कारण मदनगंज पुलिस की तलाश धीमी हो गई थी। मदनगंज पुलिस ने कहा कि बिंदायका थाना पुलिस उनसे संपर्क करेगी तो चोरों की जानकारी उनको उपलब्ध करवा देगी। अब पीडि़ता जयपुर के बिंदायका थाना पुलिस के पास चोरों को पकडऩे के लिए भटक रही है।