पत्नी को पटवारी बनाना चाहता था; हाइवे पर खड़े ट्रक से टकराई बाइक, परीक्षा दिलाने ले जा रहे युवक की मौत

जयपुर/मानपुरा माचैड़ी। जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर बिलौंची पुलिया के पास रविवार सुबह एनएचआई और टोल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। नियम के खिलाफ हाइवे पर खड़े ट्रक में बाइक के घुसने से युवक की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रुप से घायल हो गई। उसका एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे का शिकार युवक पत्नी को पटवारी भर्ती परीक्षा दिलाने जयपुर के विद्याधरनगर स्थित परीक्षा केन्द्र ले जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर हंगामा कर रहे लोगों ने हाइवे पर शराब की दुकान और ढाबों के सामने खड़े रहने वाले भारी वाहनों के खिलाफ विरोध जताते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया।