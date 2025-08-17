पत्नी को पटवारी बनाना चाहता था; हाइवे पर खड़े ट्रक से टकराई बाइक, परीक्षा दिलाने ले जा रहे युवक की मौत

जयपुर/मानपुरा माचैड़ी। जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर बिलौंची पुलिया के पास रविवार सुबह एनएचआई और टोल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। नियम के खिलाफ हाइवे पर खड़े ट्रक में बाइक के घुसने से युवक की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रुप से घायल हो गई। उसका एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे का शिकार युवक पत्नी को पटवारी भर्ती परीक्षा दिलाने जयपुर के विद्याधरनगर स्थित परीक्षा केन्द्र ले जा रहा था। हादसे के बाद मौके पर हंगामा कर रहे लोगों ने हाइवे पर शराब की दुकान और ढाबों के सामने खड़े रहने वाले भारी वाहनों के खिलाफ विरोध जताते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया।
पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार शाहपुरा थाना इलाके के शेरपुरा ग्राम निवासी प्रकाश गुर्जर (27) रविवार को बाइक से पत्नी मिटठू गुर्जर को पटवारी भर्ती परीक्षा दिलाने के लिए जयपुर ले जा रहा था। एक्सप्रेस हाईवे पर बिलौंची पुलिया के पास खड़े ट्रक में पीछे से उसकी बाइक घुस गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक ट्रक में पीछे से पूरी घुस गई और प्रकाश और उसकी पत्नी मिट्ठू उछलकर सड़क पर जा गिरे, जिससे प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।
जैसे ही हादसे की खबर मिली तो घर में परिजनों की रुलाई फूट पड़ी। परिजनों की मानें तो प्रकाश दिहाड़ी मजदूर था और वह पत्नी को पढ़ा-लिखाकर पटवारी बनाना चाहता था। पत्नी ने भी इस परीक्षा की अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही उसके सपने चूर-चूर हो गए।
हादसे के बाद बिलौंची पुलिया और बिलौंची गांव के बीच हाइवे के दोनों तरफ बने ढाबों और शराब दुकान के सामने अक्सर भारी वाहनों के खड़े रहने का विरोध करते हुए मौजूद लोगों ने रोष जताया और घटना का जिम्मेदार टोल प्रबंधन और एनएएचआई को ठहराया। पुलिस ने लोगों से समझाइश कर मामला शांत करवाया।
परिजनों ने बताया कि मृतक प्रकाश के दो साल की बेटी है। दोनों पति-पत्नी बेटी को दादा-दादी के पास घर पर छोड़कर परीक्षा देने जा रहे थे। हादसे ने दो साल की मासूम के सिर से पिता का साया छीन लिया। प्रकाश के चले जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बूढे मां बाप का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
एक्सप्रेस हाइवे पर पार्किंग के अलावा वाहन खड़े खड़ा करना अवैध है। हमारा गश्ती दल अवैध वाहनों को लगातार हटाता रहता है, लेकिन पीछे से वापस वाहन आकर खड़े हो जाते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते।
विजय कुमार, सदस्य, गश्ती दल एक्सप्रेस हाइवे
एक्सप्रेस हाईवे पर वाहन खड़ा करना गलत है, इसके हटाने की जिम्मेदारी हाइवे पेट्रोलिंग की है।
अजय टांक, दौलतपुरा टोल प्लाजा मैनेजर