खुशखबरी: ट्रेन के AC कोच में अब पैक कवर में मिलेगा बेडरोल, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर से देशभर में करेंगे शुरुआत

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन में नई सुविधा का उद्घाटन करेंगे (पत्रिका फाइल फोटो)
जयपुर: रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब एसी कोच में यात्रियों को मिलने वाला बेडरोल पैक कवर में दिया जाएगा। इससे गंदे या बिना धुले बेडरोल मिलने की शिकायतों पर रोक लगेगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 16 अक्टूबर को जयपुर आएंगे और खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर-असारवा ट्रेन में इस नई सुविधा का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री के एक दिवसीय दौरे के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किए गए स्टेशनों पर कई यात्री सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा।
उत्तर पश्चिम रेलवे देश का पहला जोन होगा, जहां यह बेडरोल कवर सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है। शुरुआत में इसे केवल एक ट्रेन में लागू किया जाएगा।
बाद में अन्य ट्रेनों और फिर देशभर में इसे विस्तार दिया जाएगा। इस सुविधा के तहत बेडरोल के साथ एक कवर भी मिलेगा, जिसका यात्री अपने अनुसार उपयोग कर सकेंगे।
ट्रेन में बेडरोल पैक में एक चादर, एक तकिया कवर और एक तौलिया होता है। जबकि कंबल भी शामिल होता है। एसी कोच में बेडरोल टिकट के किराए में शामिल होता है और इसकी आपूर्ति की जाती है। जबकि कुछ ट्रेनों में इसके लिए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है।
बताते चलें, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे अब साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दे रहा है और कुछ ट्रेनों में बेडरोल किट पर QR कोड भी लगाया जाएगा, ताकि आप यह जान सकें कि वह आखिरी बार कब धुला गया था।
