खुशखबरी: ट्रेन के AC कोच में अब पैक कवर में मिलेगा बेडरोल, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर से देशभर में करेंगे शुरुआत



रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 16 अक्टूबर को जयपुर आएंगे और खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर-असारवा ट्रेन में इस नई सुविधा का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री के एक दिवसीय दौरे के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किए गए स्टेशनों पर कई यात्री सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा।