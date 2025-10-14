जयपुर में नया चेक क्लियरिंग सिस्टम फेल, 400 करोड़ से अधिक के चेक फंसे; दिवाली पर अरबों का लेन-देन प्रभावित



-बैंक कर्मचारियों को नए प्रोसेस की ट्रेनिंग नहीं मिली।

-डिजिटल इमेजिंग और डेटा एंट्री में आ रही दिक्कत।

-नया क्लियरिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद कई बैंकों के सर्वर में डेटा सिक्रोनाइजेशन की समस्या।

-चेक क्लियरिंग के दौरान कुछ बैंकों में आईएफएससी कोड और ब्रांच कोड ऑटो-मैपिंग में त्रुटि आ रही है, जिससे क्लियरिंग फाइल रिजेक्ट हो रही है।

-कुछ बैंकों में एआई आधारित ऑटो-क्लियरिंग नियम गलत तरीके से ट्रिगर हो रहे हैं, जिससे वैध चेक भी ‘होल्ड’ में जा रहे हैं।

-कई बैंकों ने अब मैन्युअल चेक वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है, ताकि भुगतान अटके नहीं।