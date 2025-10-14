नो बैरियर-नो ब्रेक… जयपुर-दिल्ली हाइवे पर इन दो टोल प्लाजा से फुल स्पीड में गुजरेंगे वाहन, नई तकनीक जल्द होगी लागू

मनोहरपुर टोल प्लाजा (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। दिल्ली-जयपुर वाया कोटपूतली हाईवे पर स्थित मनोहरपुर व शाहजहांपुर टोल नाकों पर अब एडवांस इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू होगा। अभी यहां इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम चल रहा था। नए सिस्टम से वाहन टोल नाकों से ब्रेक लगाए बिना तेज गति से गुजर सकेंगे।
दरअसल, हाईवे पर वाहनों की गति बरकरार रखने के प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए फास्टैग ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) पर आधारित मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल कलेक्शन सिस्टम लागू किया जा रहा है। अभी इसे मनोहरपुर व शाहजहांपुर टोल नाकों पर लागू करने के लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आइएचएमसीएल) ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक को काम सौंपा है।
इस नए सिस्टम के सफल होने पर कुछ समय बाद टोल नाकों से बैरियर भी हटाए जाने की योजना है। जियो पेमेंट्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विनोद ईश्वरन ने बताया कि हम मोबिलिटी की क्षमता को लगातार बढ़ा रहे हैं ताकि टोल वसूल करने का काम बेहतर तरीके से किया जा सके। जियो पेमेंट्स बैंक, पहले से ही देशभर के राजमार्गें पर 11 टोल प्लाज़ा का काम संभाल रहा है।
