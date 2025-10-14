नो बैरियर-नो ब्रेक… जयपुर-दिल्ली हाइवे पर इन दो टोल प्लाजा से फुल स्पीड में गुजरेंगे वाहन, नई तकनीक जल्द होगी लागू

इस नए सिस्टम के सफल होने पर कुछ समय बाद टोल नाकों से बैरियर भी हटाए जाने की योजना है। जियो पेमेंट्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विनोद ईश्वरन ने बताया कि हम मोबिलिटी की क्षमता को लगातार बढ़ा रहे हैं ताकि टोल वसूल करने का काम बेहतर तरीके से किया जा सके। जियो पेमेंट्स बैंक, पहले से ही देशभर के राजमार्गें पर 11 टोल प्लाज़ा का काम संभाल रहा है।