नो बैरियर-नो ब्रेक… जयपुर-दिल्ली हाइवे पर इन दो टोल प्लाजा से फुल स्पीड में गुजरेंगे वाहन, नई तकनीक जल्द होगी लागू

दिल्ली-जयपुर हाइवे पर मौजूद शाहजहांपुर और मनोहरपुर टोल प्लाजा से जल्द ही वाहन फुल स्पीड में गुजरेंगे। यहां पर नई तनकीक से टोल कलेक्शन किया जाएगा, जो फास्टैग से भी फास्ट होगी।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 14, 2025

Manoharpur Toll Plaza

मनोहरपुर टोल प्लाजा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। दिल्ली-जयपुर वाया कोटपूतली हाईवे पर स्थित मनोहरपुर व शाहजहांपुर टोल नाकों पर अब एडवांस इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू होगा। अभी यहां इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम चल रहा था। नए सिस्टम से वाहन टोल नाकों से ब्रेक लगाए बिना तेज गति से गुजर सकेंगे।

दरअसल, हाईवे पर वाहनों की गति बरकरार रखने के प्रयास चल रहे हैं। इसके लिए फास्टैग ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) पर आधारित मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल कलेक्शन सिस्टम लागू किया जा रहा है। अभी इसे मनोहरपुर व शाहजहांपुर टोल नाकों पर लागू करने के लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आइएचएमसीएल) ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो पेमेंट्स बैंक को काम सौंपा है।

इस नए सिस्टम के सफल होने पर कुछ समय बाद टोल नाकों से बैरियर भी हटाए जाने की योजना है। जियो पेमेंट्स बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विनोद ईश्वरन ने बताया कि हम मोबिलिटी की क्षमता को लगातार बढ़ा रहे हैं ताकि टोल वसूल करने का काम बेहतर तरीके से किया जा सके। जियो पेमेंट्स बैंक, पहले से ही देशभर के राजमार्गें पर 11 टोल प्लाज़ा का काम संभाल रहा है।

यह मिलेगा फायदा

  • यातायात सुचारू चलता रहेगा
  • टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रोकने या धीरे करने की जरूरत नहीं होगी।
  • लंबी कतार नहीं दिखेगी।
  • किसी तय लेन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इस तरह करेगा काम

  • रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआइडी): यह फास्टैग में उपयोग की जाने वाली मुख्य तकनीक है, जो वाहनों को टोल प्लाजा से तेजी से निकलने देती है।
  • ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर): इस प्रणाली में वाहनों के नंबर प्लेट को कैमरों से स्वचालित रूप से पहचान कर टोल काटा जाता है।

Published on:

14 Oct 2025 06:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नो बैरियर-नो ब्रेक… जयपुर-दिल्ली हाइवे पर इन दो टोल प्लाजा से फुल स्पीड में गुजरेंगे वाहन, नई तकनीक जल्द होगी लागू

