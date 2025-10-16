Rajasthan: इंजीनियर ने बनाए फार्महाउस, पटवारी ने बाथरूम में छिपाई घूस, ACB की छापेमारी से उजागर हुई भ्रष्टाचार की काली कमाई

फोटो: पत्रिका
ACB Big Action: दीपावली के दीपक की जगमगाहट से पहले एसीबी प्रदेश में भ्रष्टाचार की काली कमाई की परतें उखेड़ रही है। ACB टीम ने बुधवार को 4 मामलों में सर्च और ट्रेप की कार्रवाई तो कोई भ्रष्टाचार के दलदल में गहरा धंसा नजर आया तो किसी ने रिश्वत की राशि बाथरूम में छिपा दी।
इन्दिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान जयपुर में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता (हाल एसोसिएट प्रोफेसर) रामावतार मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर ACB टीम ने बुधवार को उनके जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली में एक दर्जन ठिकानों पर सर्च किया।
एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी वर्ष 1997 में पंचायती राज विभाग में जेईएन पद पर भर्ती हुआ था और उसकी अधिकांश पोस्टिंग करौली व गंगापुर सिटी में रही। आरोपी इंजीनियरिंग एसोसिएशन का प्रदेशाध्यक्ष भी है।
रामावतार मीणा ने राजकीय सेवा में नियुक्त होने से अब तक करीब 2.77 करोड रुपए की आय से अधिक परिसम्पतियां अर्जित की। जो उसकी वैध आय से करीब 115% प्रतिशत अधिक है। एसीबी को इंदिरा गांधी आवास पर सर्च में 3 लाख रुपए नकद, आठ बैंक खातों व एक बैंक लॉकर की जानकारी मिली। लॉकर को गुरुवार को खोला जाएगा। कुछ जेवर व कई दस्तावेज मिले। उसका बेटा और बेटी उदयपुर से एमबीबीएस कर रहे हैं।
जयपुर इंदिरा गांधी नगर, गंगापुर सिटी स्थित आवास, करौली के खिरखिड़ा, हिण्डौन के सोमला स्थित धंधावली आवास, जयपुर इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कार्यालय में सर्च किया गया।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आयकर विभाग रेंज प्रथम के एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) विष्णु पारीक को बुधवार को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। स्टेच्यू सर्कल स्थित आयकर विभाग की पार्किंग में उसने रिश्वत की राशी ली थी। आरोपी ने परिवादी की फर्म को लेकर अपीलय अधिकरण न्यायपीठ जयपुर की ओर से जारी आदेश की पालना के लिए 15 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। सत्यापन के दौरान ही पांच हजार रुपए ले लिए। शेष दस हजार की रिश्वत लेते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
एसीबी ने कोतवाली थाने में एएसआई और उसके दलाल को एक लाख 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। परिवादी अजय साहू ने शिकायत दी कि उसके खिलाफ थाने में दर्ज प्रॉपर्ट्री संबंधी धोखाधड़ी के मामले में एफआर लगाने के लिए एएसआई कन्हैयालाल और उसके दलाल मजलिस ने डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत मांगी।
एसीबी ने बुधवार शाम कोतवाली थाने में एएसआई कन्हैयालाल जाटव निवासी ग्राम हरसौली, गोविन्दगढ़ और उसके दलाल मजलिस खान निवासी ग्राम छिलोड़ी, रैणी को एक लाख 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया।
एसीबी बुधवार को उप तहसील खातौली के पटवार हल्का कैथुदा में पदस्थ पटवारी प्रधान चौधरी को 45 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पटवारी ने रिश्वत की रकम बाथरूम में छुपा दी, लेकिन एसीबी टीम ने तत्काल बरामद कर ली। आरोपी जयपुर का निवासी है।
मीणा ने जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में 236-236 वर्गस्क्वॉयर मीटर के 6 भूखण्ड लिए, इनमें तीन भूखण्ड को मिलाकर एक फार्म हाउस बनाया, जबकि एक भूखण्ड पर आलीशान बंगला बनाया है।
आरोपी के आवास पर सर्च में चाकसू में 30 बीघा बेनामी जमीन के दस्तावेज मिले हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से सांझे में खरीदी हुई है। इसके अलावा भी बेनामी सम्पत्तियों के दस्तावेज मिलना बताया गया है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग