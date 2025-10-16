Rajasthan: इंजीनियर ने बनाए फार्महाउस, पटवारी ने बाथरूम में छिपाई घूस, ACB की छापेमारी से उजागर हुई भ्रष्टाचार की काली कमाई

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आयकर विभाग रेंज प्रथम के एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) विष्णु पारीक को बुधवार को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। स्टेच्यू सर्कल स्थित आयकर विभाग की पार्किंग में उसने रिश्वत की राशी ली थी। आरोपी ने परिवादी की फर्म को लेकर अपीलय अधिकरण न्यायपीठ जयपुर की ओर से जारी आदेश की पालना के लिए 15 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। सत्यापन के दौरान ही पांच हजार रुपए ले लिए। शेष दस हजार की रिश्वत लेते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।