Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: इंजीनियर ने बनाए फार्महाउस, पटवारी ने बाथरूम में छिपाई घूस, ACB की छापेमारी से उजागर हुई भ्रष्टाचार की काली कमाई

इन्दिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान जयपुर में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता (हाल एसोसिएट प्रोफेसर) रामावतार मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर ACB टीम ने बुधवार को उनके जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली में एक दर्जन ठिकानों पर सर्च किया।

3 min read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 16, 2025

फोटो: पत्रिका

ACB Big Action: दीपावली के दीपक की जगमगाहट से पहले एसीबी प्रदेश में भ्रष्टाचार की काली कमाई की परतें उखेड़ रही है। ACB टीम ने बुधवार को 4 मामलों में सर्च और ट्रेप की कार्रवाई तो कोई भ्रष्टाचार के दलदल में गहरा धंसा नजर आया तो किसी ने रिश्वत की राशि बाथरूम में छिपा दी।

इन्दिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान जयपुर में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता (हाल एसोसिएट प्रोफेसर) रामावतार मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर ACB टीम ने बुधवार को उनके जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली में एक दर्जन ठिकानों पर सर्च किया।

एसीबी की कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी वर्ष 1997 में पंचायती राज विभाग में जेईएन पद पर भर्ती हुआ था और उसकी अधिकांश पोस्टिंग करौली व गंगापुर सिटी में रही। आरोपी इंजीनियरिंग एसोसिएशन का प्रदेशाध्यक्ष भी है।

आय से 115% अधिक संपत्तियां

रामावतार मीणा ने राजकीय सेवा में नियुक्त होने से अब तक करीब 2.77 करोड रुपए की आय से अधिक परिसम्पतियां अर्जित की। जो उसकी वैध आय से करीब 115% प्रतिशत अधिक है। एसीबी को इंदिरा गांधी आवास पर सर्च में 3 लाख रुपए नकद, आठ बैंक खातों व एक बैंक लॉकर की जानकारी मिली। लॉकर को गुरुवार को खोला जाएगा। कुछ जेवर व कई दस्तावेज मिले। उसका बेटा और बेटी उदयपुर से एमबीबीएस कर रहे हैं।

इन ठिकानों पर सर्च

जयपुर इंदिरा गांधी नगर, गंगापुर सिटी स्थित आवास, करौली के खिरखिड़ा, हिण्डौन के सोमला स्थित धंधावली आवास, जयपुर इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कार्यालय में सर्च किया गया।

जयपुर: आयकर के एमटीएस ने ली 10 हजार की रिश्वत

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आयकर विभाग रेंज प्रथम के एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) विष्णु पारीक को बुधवार को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। स्टेच्यू सर्कल स्थित आयकर विभाग की पार्किंग में उसने रिश्वत की राशी ली थी। आरोपी ने परिवादी की फर्म को लेकर अपीलय अधिकरण न्यायपीठ जयपुर की ओर से जारी आदेश की पालना के लिए 15 हजार रुपए की रिश्वत ली थी। सत्यापन के दौरान ही पांच हजार रुपए ले लिए। शेष दस हजार की रिश्वत लेते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

अलवर: ASI ने ली 1 लाख 30 हजार की रिश्वत

एसीबी ने कोतवाली थाने में एएसआई और उसके दलाल को एक लाख 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। परिवादी अजय साहू ने शिकायत दी कि उसके खिलाफ थाने में दर्ज प्रॉपर्ट्री संबंधी धोखाधड़ी के मामले में एफआर लगाने के लिए एएसआई कन्हैयालाल और उसके दलाल मजलिस ने डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत मांगी।

एसीबी ने बुधवार शाम कोतवाली थाने में एएसआई कन्हैयालाल जाटव निवासी ग्राम हरसौली, गोविन्दगढ़ और उसके दलाल मजलिस खान निवासी ग्राम छिलोड़ी, रैणी को एक लाख 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया।

कोटा: बाथरूम में छिपाई घूस की राशि

एसीबी बुधवार को उप तहसील खातौली के पटवार हल्का कैथुदा में पदस्थ पटवारी प्रधान चौधरी को 45 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पटवारी ने रिश्वत की रकम बाथरूम में छुपा दी, लेकिन एसीबी टीम ने तत्काल बरामद कर ली। आरोपी जयपुर का निवासी है।

3 भूखंड पर फार्म हाउस बनाया

मीणा ने जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में 236-236 वर्गस्क्वॉयर मीटर के 6 भूखण्ड लिए, इनमें तीन भूखण्ड को मिलाकर एक फार्म हाउस बनाया, जबकि एक भूखण्ड पर आलीशान बंगला बनाया है।

चाकसू सहित कई जगह बेनामी सम्पत्ति

आरोपी के आवास पर सर्च में चाकसू में 30 बीघा बेनामी जमीन के दस्तावेज मिले हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से सांझे में खरीदी हुई है। इसके अलावा भी बेनामी सम्पत्तियों के दस्तावेज मिलना बताया गया है।

इन सम्पत्तियों की जानकारी मिली


  1. इंदिरा गांधी नगर, जयपुर में लाखों रूपये के करीब 6 बड़े भूखण्ड व मकान




  2. रोहिणी नगर टीलावाला, जगतपुरा में मुख्य मार्ग महल रोड पर करोड़ों रुपए कीमत की जमीन




  3. अचलपुरा (कोटखावदा) जयपुर में लाखों रुपए की कीमत की जमीन




  4. गंगापुर सिटी में लाखों रुपए कीमत का दो मंजिला मकान, किराए पर दिया।




  5. गंगापुर सिटी में एक रेस्टोरेंट के लिए खरीदी गई जमीन की जानकारी आई




  6. गांव खिरखिड़ा जिला करौली में 5 बीघा में बना आलीशान फार्म हाउस, जिसकी चारों तरफ 10 फीट ऊंची दीवार। यहां आरोपी नेतागिरी के लिए जनसुनवाई करता




  7. परिवारजनों के आधा दर्जन से अधिक बैंक खातों में लाखों रुपए का लेन देन होना पाया गया

ये भी पढ़ें

RAS 2023: बिना कोचिंग के RAS बनीं महारानी कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष, हासिल की 376वीं रैंक; इंटरव्यू में पूछे गए ये सवाल
जयपुर
RAS Neha Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 03:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: इंजीनियर ने बनाए फार्महाउस, पटवारी ने बाथरूम में छिपाई घूस, ACB की छापेमारी से उजागर हुई भ्रष्टाचार की काली कमाई

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Anta By-Election: मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशें, अब तक 2 करोड़ 45 लाख रुपए मूल्य की जब्ती

Anta assembly by-election
जयपुर

RAS 2023: बिना कोचिंग के RAS बनीं महारानी कॉलेज की पूर्व अध्यक्ष, हासिल की 376वीं रैंक; इंटरव्यू में पूछे गए ये सवाल

RAS Neha Yadav
जयपुर

सिर्फ हादसा नहीं, नीतिगत विफलताओं की जलती तस्वीर

ओपिनियन

Rajasthan : सीएम भजनलाल का बड़ा कदम, पारदर्शिता के लिए राजस्थान सरकार शुरू करेगी Co-Op Code

Rajasthan CM Bhajan Lal big move Rajasthan government to introduce Co-Op Code for transparency
जयपुर

RBSE बोर्ड एग्जाम में बड़ा बदलाव! फरवरी में होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, 1 अप्रैल से शुरू होगा नया सत्र

RBSE Board Exams
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.