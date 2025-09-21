Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में देर रात ACB की बड़ी कार्रवाई: ₹30 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया पटवारी का दलाल, भनक लगते ही भागा पटवारी

ACB Big Action: जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में पटवारी ने 50 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। 30 लाख रुपए में सौदा तय किया और जयपुर में रिश्वत लेने के लिए परिवादी को पहले इधर-उधर घुमाता रहा।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 21, 2025

पकड़ा गया आरोपी लाल घेरे में (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रविवार रात को हाथोज के पटवारी नरेन्द्र मीणा के लिए 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते दलाल विकास को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने दलाल को पकड़ा, तभी पटवारी को भनक लग गई और वह भाग गया। एसीबी की टीमें पटवारी की तलाश में कई जगह दबिश दे रही हैं।

कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि पटवारी नरेन्द्र मीणा ने एसीबी के परिवादी से जमीन का नामांतरण खोलने के बदले में 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में सौदा 30 लाख रुपए में तय किया। परिवादी के पास इतनी बड़ी रकम देने को नहीं थी। इसलिए पांच लाख रुपए के असली नोट और 25 लाख रुपए के डमी नोट मिलाकर पटवारी को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया गया।

Jaipur Jail Case: जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह पर अब गिरी गाज, बंदियों के फरार होने के मामले में किया गया एपीओ
जयपुर
jaipur jail

रात में नोट लेकर बुलाया पटवारी

पटवारी ने रविवार रात को जयपुर शहर में नोट लेकर बुलाया। बाद में परिवादी को अलग-अलग जगह नोट लेकर पहुंचाने के लिए कहकर चक्कर कटवाता रहा। अंत में दलाल विकास के पास भेजता है और दलाल को रिश्वत की राशि दिलवा देता है। एसीबी ने दलाल को पकड़ा, तभी पटवारी को भनक लग गई और वह भाग गया।

Barmer News: धोरों के बीच छिपा बैठा था हार्डकोर तस्कर, नहीं रखता था फोन, ATS ने घेराबंदी कर पकड़ा
बाड़मेर
Rajasthan ATS arrests wanted smuggler from Barmer

21 Sept 2025 11:25 pm

21 Sept 2025 10:31 pm

जयपुर में देर रात ACB की बड़ी कार्रवाई: ₹30 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया पटवारी का दलाल, भनक लगते ही भागा पटवारी

