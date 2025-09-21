जयपुर में देर रात ACB की बड़ी कार्रवाई: ₹30 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया पटवारी का दलाल, भनक लगते ही भागा पटवारी

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रविवार रात को हाथोज के पटवारी नरेन्द्र मीणा के लिए 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते दलाल विकास को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने दलाल को पकड़ा, तभी पटवारी को भनक लग गई और वह भाग गया। एसीबी की टीमें पटवारी की तलाश में कई जगह दबिश दे रही हैं।
कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि पटवारी नरेन्द्र मीणा ने एसीबी के परिवादी से जमीन का नामांतरण खोलने के बदले में 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में सौदा 30 लाख रुपए में तय किया। परिवादी के पास इतनी बड़ी रकम देने को नहीं थी। इसलिए पांच लाख रुपए के असली नोट और 25 लाख रुपए के डमी नोट मिलाकर पटवारी को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया गया।
पटवारी ने रविवार रात को जयपुर शहर में नोट लेकर बुलाया। बाद में परिवादी को अलग-अलग जगह नोट लेकर पहुंचाने के लिए कहकर चक्कर कटवाता रहा। अंत में दलाल विकास के पास भेजता है और दलाल को रिश्वत की राशि दिलवा देता है। एसीबी ने दलाल को पकड़ा, तभी पटवारी को भनक लग गई और वह भाग गया।