जयपुर में देर रात ACB की बड़ी कार्रवाई: ₹30 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया पटवारी का दलाल, भनक लगते ही भागा पटवारी

कार्यवाहक डीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि पटवारी नरेन्द्र मीणा ने एसीबी के परिवादी से जमीन का नामांतरण खोलने के बदले में 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में सौदा 30 लाख रुपए में तय किया। परिवादी के पास इतनी बड़ी रकम देने को नहीं थी। इसलिए पांच लाख रुपए के असली नोट और 25 लाख रुपए के डमी नोट मिलाकर पटवारी को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया गया।