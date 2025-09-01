Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर में बारिश के कारण हादसा : कॉलेज बस घुमाव पर पलटी, आधा दर्जन छात्राएं घायल

हादसे में आधा दर्जन से अधिक छात्राएं घायल हो गईं, जिन्हें एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से हिंगोनिया में अस्पताल में पहुंचाया गया।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Sep 01, 2025

वायरल वीडियो से बनाई गई तस्वीर
वायरल वीडियो से बनाई गई तस्वीर

जयपुर। किशनगढ़ रेनवाल थाना क्षेत्र में आज सुबह बारिश के कारण कॉलेज बस पलट गई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक छात्राएं घायल हो गई, जिन्हें एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से हिंगोनिया में अस्पताल में पहुंचाया गया। जहां घायल आधा दर्जन छात्राओं का इलाज जारी है।

जानकारी के मुताबिक रामजीपुरा–खेड़ी सड़क मार्ग पर तेज बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी हो गई थी। इसी दौरान छात्राओं से भरी बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में उस समय दो दर्जन से अधिक छात्राएं सवार थीं। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया।

सूचना मिलते ही रेनवाल पुलिस और जोबनेर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हादसे की खबर मिलते ही छात्राओं के परिजन भी अस्पताल पहुंचने लगे और अपनी बच्चियों की जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसा बस के ब्रेक फेल होने से हुआ। बारिश के कारण मोड़ पर बस का संतुलन बिगड़ गया और पलट गई। फिलहाल घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस की ओर से हादसे की जांच की जा रही है।

Published on:

01 Sept 2025 12:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में बारिश के कारण हादसा : कॉलेज बस घुमाव पर पलटी, आधा दर्जन छात्राएं घायल

