जयपुर में बारिश के कारण हादसा : कॉलेज बस घुमाव पर पलटी, आधा दर्जन छात्राएं घायल

सूचना मिलते ही रेनवाल पुलिस और जोबनेर तहसीलदार मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हादसे की खबर मिलते ही छात्राओं के परिजन भी अस्पताल पहुंचने लगे और अपनी बच्चियों की जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसा बस के ब्रेक फेल होने से हुआ। बारिश के कारण मोड़ पर बस का संतुलन बिगड़ गया और पलट गई। फिलहाल घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस की ओर से हादसे की जांच की जा रही है।