Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: सुरंग बनाकर IOCL पाइपलाइन से चुराया ऑयल, टैंकरों के जरिए बेचा; SOG ने बेंगलुरु से पकड़ा 8वां आरोपी

IOCL Pipeline Oil Theft: आइओसीएल की भूमिगत पाइपलाइन में सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल चोरी करने के मामले में एक आरोपी को एसओजी ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 16, 2025

Oil-theft-from-IOCL-pipeline-2

सुरंग बनाकर ऑयल चुराने वाला आरोपी आकाश। फोटो: पत्रिका

जयपुर। आइओसीएल की भूमिगत पाइपलाइन में सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल चोरी करने के मामले में एक आरोपी को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी आकाश जैन लंबे समय से चोरी प्रकरण में वांछित था और उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया है। इस मामले में सरगना सहित सात आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एडीजी (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी आकाश जैन बेंगलुरु का निवासी है।

ऐसे चला चोरी का पता

13 फरवरी 2024 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक शेर सिंह चौहान ने एसओजी में मामला दर्ज करवाया था। ब्यावर क्षेत्र में मूंदड़ा-पानीपत पाइपलाइन का प्रेशर कम होने पर जांच की गई। जांच में एचपीसीएल पेट्रोल पंप परिसर के भीतर सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल चोरी किए जाने की बात सामने आई। मामले की जांच उप अधीक्षक शिवकुमार भारद्वाज ने की, जिसके बाद सोहनलाल विश्नोई, संदीप गुप्ता, निशांत कर्णिक, मयूर जाधव, भगवान सिंह उर्फ भग्गीऔर भूपेन्द्र रावत को गिरफ्तार किया गया था।

बेंगलुरु से पकड़ा गया फरार आरोपी

घटना के बाद आकाश जैन फरार हो गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीप्रसाद सोमानी के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी और गोपनीय जानकारी के आधार पर उसे बेंगलुरु से पकड़ा।

पेट्रोल पंप मालिक को झांसा देकर बनाई थी सुरंग

पुलिस के अनुसार आकाश जैन ने संदीप गुप्ता, निशांत कर्णिक, सोहनलाल विश्नोई और अन्य साथियों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप मालिक को झांसा दिया और परिसर के पीछे खाली जगह में चैबर बनाकर सुरंग तैयार की। इसके बाद आइओसीएल पाइपलाइन में वॉल्व लगाकर ऑयल चोरी करके टैंकरों के जरिए बेचा गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान का नया प्रशासनिक चेहरा: जानिए IAS श्रीनिवास की कहानी, 22 की उम्र में रची थी सफलता
जयपुर
V.-Srinivas-2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 07:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: सुरंग बनाकर IOCL पाइपलाइन से चुराया ऑयल, टैंकरों के जरिए बेचा; SOG ने बेंगलुरु से पकड़ा 8वां आरोपी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: ‘लगान रिटर्न्स’; मैदान पर गूंजा ‘दे घुमा कै, धोती-कुर्ता टीम की धमाकेदार जीत

जयपुर

Rajasthan: 5 लाख लोगों को सिखाए रूल्स, 51000 चालान, हजारों वाहन जब्त, सैंकड़ों लाईसेंस निरस्त… देखें पूरी जानकारी

Bhajan-Lal-Sharma
जयपुर

Jaipur News: जयपुरवासियों को मिलेगी बड़ी राहत, पाइप लाइन से रसोई तक पहुंचेगी गैस; यहां लाइन बिछना शुरू

PNG-Line
जयपुर

Patrika National Book Fair: लोकजीवन की धड़कन ‘मेरा राजस्थान’ से खुली परंपराओं की परत, नारी शक्ति व लोकदेवों का समृद्ध वर्णन

जयपुर

पत्रिका नेशनल बुक फेयर: पूर्व मुख्य न्यायाधीश मनीष भंडारी बोले- किताबें नहीं होतीं तो रामायण-महाभारत को नहीं जान पाते

Patrika National Book Fair
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.