Rajasthan: सुरंग बनाकर IOCL पाइपलाइन से चुराया ऑयल, टैंकरों के जरिए बेचा; SOG ने बेंगलुरु से पकड़ा 8वां आरोपी

13 फरवरी 2024 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक शेर सिंह चौहान ने एसओजी में मामला दर्ज करवाया था। ब्यावर क्षेत्र में मूंदड़ा-पानीपत पाइपलाइन का प्रेशर कम होने पर जांच की गई। जांच में एचपीसीएल पेट्रोल पंप परिसर के भीतर सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल चोरी किए जाने की बात सामने आई। मामले की जांच उप अधीक्षक शिवकुमार भारद्वाज ने की, जिसके बाद सोहनलाल विश्नोई, संदीप गुप्ता, निशांत कर्णिक, मयूर जाधव, भगवान सिंह उर्फ भग्गीऔर भूपेन्द्र रावत को गिरफ्तार किया गया था।