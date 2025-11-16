Rajasthan: सुरंग बनाकर IOCL पाइपलाइन से चुराया ऑयल, टैंकरों के जरिए बेचा; SOG ने बेंगलुरु से पकड़ा 8वां आरोपी

सुरंग बनाकर ऑयल चुराने वाला आरोपी आकाश। फोटो: पत्रिका
जयपुर। आइओसीएल की भूमिगत पाइपलाइन में सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल चोरी करने के मामले में एक आरोपी को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी आकाश जैन लंबे समय से चोरी प्रकरण में वांछित था और उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया है। इस मामले में सरगना सहित सात आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एडीजी (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी आकाश जैन बेंगलुरु का निवासी है।
13 फरवरी 2024 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक शेर सिंह चौहान ने एसओजी में मामला दर्ज करवाया था। ब्यावर क्षेत्र में मूंदड़ा-पानीपत पाइपलाइन का प्रेशर कम होने पर जांच की गई। जांच में एचपीसीएल पेट्रोल पंप परिसर के भीतर सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल चोरी किए जाने की बात सामने आई। मामले की जांच उप अधीक्षक शिवकुमार भारद्वाज ने की, जिसके बाद सोहनलाल विश्नोई, संदीप गुप्ता, निशांत कर्णिक, मयूर जाधव, भगवान सिंह उर्फ भग्गीऔर भूपेन्द्र रावत को गिरफ्तार किया गया था।
घटना के बाद आकाश जैन फरार हो गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीप्रसाद सोमानी के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी और गोपनीय जानकारी के आधार पर उसे बेंगलुरु से पकड़ा।
पुलिस के अनुसार आकाश जैन ने संदीप गुप्ता, निशांत कर्णिक, सोहनलाल विश्नोई और अन्य साथियों के साथ मिलकर पेट्रोल पंप मालिक को झांसा दिया और परिसर के पीछे खाली जगह में चैबर बनाकर सुरंग तैयार की। इसके बाद आइओसीएल पाइपलाइन में वॉल्व लगाकर ऑयल चोरी करके टैंकरों के जरिए बेचा गया।
