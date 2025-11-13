Traffic Police Alert: वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भेज रहे चालान, राजस्थान में 8 दिनों में 1 लाख से ज्यादा वाहनों पर हुई कार्रवाई

पुलिस ने राजधानी जयपुर के सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया है, जो अब मोबाइल फोन से वाहन चालकों के नियमों का उल्लंघन करते हुए फोटो खींच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। यह कदम चालकों को सीधे तौर पर पकड़े जाने का अहसास दिलाने के लिए उठाया गया है। पुलिस इन फुटेज को आधार बनाकर चालान जारी कर रही है। बीते कुछ दिनों में मालवीय नगर थाने में 8 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इसी प्रकार की कार्रवाई प्रदेश के अन्य शहरों में भी की जा रही है।