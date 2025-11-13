Traffic Police Alert: वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भेज रहे चालान, राजस्थान में 8 दिनों में 1 लाख से ज्यादा वाहनों पर हुई कार्रवाई

फोटो: पत्रिका
Campaign Against Traffic Violators: राजस्थान में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बाद अब ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर पिछले आठ दिनों में करीब एक लाख से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की है।
सबसे ज्यादा कार्रवाई राजधानी में हुई है जहां ट्रैफिक पुलिस अब सीधे वाहन चालकों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर चालान भेज रही है। साथ ही तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। पुलिस ने महज 8 दिनों में राजधानी में यातायात नियमों को तोड़ने वाले 26,360 वाहन चालकों के चालान किए हैं।
पुलिस ने शहरी क्षेत्र में महज आठ दिनों में यातायात के नियमों को तोड़ने वाले 26,360 वाहन चालकों के चालान किए हैं। इसमें पूर्व जिले ने 6,058, पश्चिम जिले ने 7,014, उत्तर जिले ने 4,337, दक्षिण जिले ने 5,170 चालान किए। इसके अलावा 3,781 चालान अन्य स्थानों पर किए गए।
पुलिस ने राजधानी जयपुर के सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया है, जो अब मोबाइल फोन से वाहन चालकों के नियमों का उल्लंघन करते हुए फोटो खींच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। यह कदम चालकों को सीधे तौर पर पकड़े जाने का अहसास दिलाने के लिए उठाया गया है। पुलिस इन फुटेज को आधार बनाकर चालान जारी कर रही है। बीते कुछ दिनों में मालवीय नगर थाने में 8 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इसी प्रकार की कार्रवाई प्रदेश के अन्य शहरों में भी की जा रही है।
सड़क सुरक्षा अभियान के तहत परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने राज्य में नियमों का उल्लंघन करने पर 11 नवंबर तक कुल 14,278 वाहनों के चालान किए हैं।
