स्मृति शेष: जयपुर में हुआ था जन्म, मुंबई में ली अंतिम सांसें, कुलिश जी से पढ़े थे असरानी

Indian Actor Asrani Dies At Age Of 84: भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य कलाकार गोवर्धन असरानी (84) हमारे बीच नहीं रहे। सोमवार को रात 4 बजे मुंबई के आरोग्य निधि अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्हेें फेफड़ों में समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती कराया था। असरानी केवल एक अभिनेता नहीं थे बल्कि हंसी के शिल्पी थे। शोले फिल्म का उनका मशहूर संवाद हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं आज भी सुनने भर से चेहरों पर मुस्कान खिला देता है।