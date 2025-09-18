हृदय विशेषज्ञ साझा करेंगे अपना शोध और अनुभव, एक्यूट कोरनरी सिंड्रोम और छाती दर्द पर गंभीर संकेतों पर होगी चर्चा

जयपुर। कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में नवीनतम शोध और तकनीकों पर हृदय विशेषज्ञ अपनी रिसर्च और अनुभव साझा करेंगे। स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस सीएमसीएच कॉन्क्लेव 2025 का 20 व 21 सितंबर को आयोजन होगा।
कॉन्फ्रेंस के आयोजक डॉ. रोहित चोपड़ा ने बताया कि डॉ. सीएम चोपड़ा हॉस्पिटल से आयोजित इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में प्रदेशभर से 400 से अधिक कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले ईको वर्कशॉप होगी। इसके बाद लिपिड लोअरिंग पर बदलते परिदृश्य विषय पर, क्लिनिकल कार्डियोलॉजी सत्र में छाती के दर्द में हृदय संबंधी गंभीर संकेत, एक्यूट कोरनरी सिंड्रोम, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में आई नई तकनीकों के बारे में एक्सपर्ट्स अपने विचार साझा करेंगे। वहीं इमेजिंग तकनीकों और मेटाबॉलिक बीमारियों पर भी चर्चा की जाएगी।
संयोजक संस्थान के अनुसार यह आयोजन केवल शैक्षणिक सम्मेलन नहीं, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाला प्रयास है। इसमें हृदय रोग उपचार की नवीनतम तकनीकों, सीमित संसाधनों में बेहतर परिणाम लाने की रणनीतियों और जटिल मामलों के प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा होगी।