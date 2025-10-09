ADGP Suicide Case में नया मोड़: राजस्थान निवासी IPS पर भी गंभीर आरोप, आनंदपाल एनकाउंटर से है खास कनेक्शन

इस पूरे मामले में अब आईपीएस नरेंद्र बिजारणिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले बिजारणिया 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे पहले सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में भी कार्यरत रह चुके हैं। ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। सिरसा में तैनाती के दौरान उनकी सूचना पर ही आनंदपाल के भाई विक्की और देवेंद्र पकड़े गए थे, जिसके बाद राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ। पिछले दिनों नूंह हिंसा के दौरान भी वे एक्टिव थे और बड़े एक्शन लिए थे।