राजस्थान में 3 बड़े नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त, 17 दिन पहले ही आदेश जारी; अब अधिकारी चलाएंगे शहरी सरकार

नगर निगमों के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पार्षदों और मेयर का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप राशन कार्ड में संशोधन, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आरटीई, और पुलिस सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण जनकार्य प्रभावित हो सकते हैं। ये कार्य अब तक पार्षदों के माध्यम से सुगमता से हो रहे थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में नागरिकों को सांसदों, विधायकों या राजपत्रित अधिकारियों के पास सिफारिश के लिए जाना पड़ सकता है।