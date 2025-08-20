Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान के 665 सरकारी कॉलेजों में 68 हजार सीटों पर फिर एडमिशन, 23 अगस्त तक मौका

Rajasthan Government Colleges: राजस्थान के 665 सरकारी कॉलेजों में रिक्त 68 हजार सीटों पर फिर एडमिशन प्रक्रिया शुरू। छात्र 23 अगस्त तक ऑफलाइन दस्तावेज व फीस जमा कर सकेंगे। अब तक 1.95 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने लिया एडमिशन।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 20, 2025

Rajasthan Government Colleges
Rajasthan Government Colleges (Patrika File Photo)

Rajasthan Government Colleges: जयपुर: प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रहने के बाद एक बार फिर एडमिशन प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षा विभाग ने बताया कि राज्य के 665 सरकारी कॉलेजों में करीब 68 हजार सीटें खाली हैं।


बता दें कि इन सीटों को भरने के लिए कॉलेज शिक्षा विभाग ने ऑफलाइन एडमिशन प्रक्रिया 23 अगस्त तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

कॉलेज आयुक्त ने क्या बताया


कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओपी बैरवा ने बताया कि प्रदेश भर के कॉलेजों में अब तक 1 लाख 95 हजार 935 विद्यार्थियों ने एडमिशन लेकर अपनी फीस जमा करवाई है। जबकि 2 लाख 68 हजार सीटों पर एडमिशन के लिए कुल चार लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदन संख्या अधिक होने के बावजूद कई कॉलेजों में सीटें खाली रह गईं, जिसे देखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है।


ऑफलाइन दस्तावेज और फीस जमा करवाएं


उन्होंने बताया कि इच्छुक विद्यार्थी अपने संबंधित कॉलेज में जाकर ऑफलाइन दस्तावेज और फीस जमा करवा सकते हैं। कॉलेज शिक्षा विभाग का मानना है कि इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में सीटें भरी जाएंगी और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेजों में अध्ययन का अवसर मिलेगा।

