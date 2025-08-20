राजस्थान के 665 सरकारी कॉलेजों में 68 हजार सीटों पर फिर एडमिशन, 23 अगस्त तक मौका



कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ. ओपी बैरवा ने बताया कि प्रदेश भर के कॉलेजों में अब तक 1 लाख 95 हजार 935 विद्यार्थियों ने एडमिशन लेकर अपनी फीस जमा करवाई है। जबकि 2 लाख 68 हजार सीटों पर एडमिशन के लिए कुल चार लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदन संख्या अधिक होने के बावजूद कई कॉलेजों में सीटें खाली रह गईं, जिसे देखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है।