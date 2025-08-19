राजस्थान का अनोखा स्कूल: एक भी विद्यार्थी नहीं, लेकिन दो शिक्षकों को मिल रही तनख्वाह

रामनगर,बदनखेड़ी, बड़बेली, जगदीशपुरा नयागांव समेत कई गांवों में स्कूलों में नामांकन बहुत कम है। इन गांवों के बच्चे शिक्षा तो ग्रहण कर रहे है, उन्हें अभिभावक सरकारी स्कूल के बजाय निजी स्कूल में भेज रहे है। खानपुर उपखंड क्षेत्र के जटेडी गांव में राजकीय प्राथमिक स्कूल की स्थापना 1999 में हुई थी। उस समय 25 बच्चों का नामांकन हुआ था। फिर पांच साल तक इसमें नामांकन शून्य रहा। शून्य नामांकन के चलते 2019 में इस स्कूल को पास के दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया। लेकिन दो साल बाद 2021 में इसे फिर से अलग कर दिया गया। साल 2022-23 में यहां 1 स्टूडेंट का ही नामांकन रह गया। इस साल अब तक यहां एक भी बच्चे का दाखिला नहीं हुई है। यहां सोमवार को निरीक्षण के दौरान स्कूल की प्रभारी किरण कुमारी और शिक्षिका सोनिया सैनी मौके पर मौजूद थी।