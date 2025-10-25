Piyush Pandey: ‘हर घर कुछ कहता है…लेकिन आज हमारे घर में सन्नाटा है’, विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे नहीं रहे

पीयूष मूल रूप से गुलाबी नगर के थे। उन्होंने राजस्थान की संस्कृति, रंग और जीवनशैली को विज्ञापनों के माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचाने में योगदान दिया है। पीयूष की बहन इला अरुण ने बताया कि उनकी यादगार लाइन थी कि हर घर कुछ कहता है..लेकिन आज हमारे घर में ही सन्नाटा है। हमारा परिवार 11 लोगों का था, जिसमें माता-पिता, वी भाई (पीयूष प्रसून), 7 बहनें हैं। पीयूष परिवार में लीडर का रोल निभाते थे। वे कहते थे कि हम क्रिकेट टीम की तरह है। 'फ्रंट फुट पर खेलों और झंडे गाडो’। उनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था।