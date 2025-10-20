Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Weather Alert: राजस्थान में कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, IMD की नई चेतावनी जारी

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं सर्दी की दस्तक दे रही हैं। अगले सप्ताह कई जिलों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 20, 2025

weather alert

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। प्रदेश में दिन में तेज धूप और शुष्क हवाओं के कारण तापमान में बढ़ोतरी बनी हुई है, वहीं रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सीकर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया हुआ।

सीकर सबसे ठंडा

मौसम विभाग के अनुसार बीते एक सप्ताह में सीकर जिले में तापमान में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं सर्दी की दस्तक दे रही हैं। अगले सप्ताह कई जिलों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। फिलहाल प्रदेश के 15 जिलों में रात का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है।

गिरेगा तापमान

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिवाली और उसके बाद दो से तीन दिनों तक प्रदेश में मौसम सामान्य और शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि रात का तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दिवाली के बाद अधिकांश जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचने की संभावना है।

