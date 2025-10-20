Weather Alert: राजस्थान में कब से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, IMD की नई चेतावनी जारी

मौसम विभाग के अनुसार बीते एक सप्ताह में सीकर जिले में तापमान में सबसे अधिक गिरावट देखी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं सर्दी की दस्तक दे रही हैं। अगले सप्ताह कई जिलों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। फिलहाल प्रदेश के 15 जिलों में रात का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है।