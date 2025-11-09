Patrika LogoSwitch to English

Jaipur Murder: फिर पत्नी ने पति का किया मर्डर, झगड़े के बाद लोहे की मूसली से फोड़ दिया सिर, बड़ा भाई पहुंचा थाने

Murder In Domestic Dispute: जयपुर के प्रतापनगर में घरेलू विवाद के बाद पत्नी ने लोहे की मूसली से वार कर पति की हत्या कर दी। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पत्नी सोनी प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया।

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 09, 2025

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला की फोटो: पत्रिका

Wife Kills Husband In Jaipur: जयपुर में एक बार फिर घरेलू विवाद ने एक जान ले ली। प्रतापनगर थाना पुलिस ने गृह क्लेश के चलते पति की हत्या करने वाली पत्नी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सोनी प्रजापत (32) पत्नी गौरव अग्रवाल, सेक्टर 19 प्रतापनगर निवासी है।

झगड़े के बाद उतारा मौत के घाट

पुलिस के अनुसार 7 नवंबर को गणेश कॉलोनी महेश नगर निवासी अमित कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका छोटा भाई गौरव जयपुर के प्रतापनगर में अपनी पत्नी सोनी के साथ रहता था। दोपहर करीब तीन बजे पति-पत्नी में झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर सोनी ने लोहे की मूसली से गौरव के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले से गौरव की मौके पर ही मौत हो गई।

पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना

घटना के बाद शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर गौरव का बड़ा भाई अमित कुमार जयपुरिया अस्पताल पहुंचा जहां चिकित्सकों ने गौरव को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने मौके का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घरेलू कलह के चलते वारदात हुई। पूछताछ में आरोपी सोनी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

09 Nov 2025 07:48 am

