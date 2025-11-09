Jaipur Murder: फिर पत्नी ने पति का किया मर्डर, झगड़े के बाद लोहे की मूसली से फोड़ दिया सिर, बड़ा भाई पहुंचा थाने

पुलिस के अनुसार 7 नवंबर को गणेश कॉलोनी महेश नगर निवासी अमित कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका छोटा भाई गौरव जयपुर के प्रतापनगर में अपनी पत्नी सोनी के साथ रहता था। दोपहर करीब तीन बजे पति-पत्नी में झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर सोनी ने लोहे की मूसली से गौरव के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले से गौरव की मौके पर ही मौत हो गई।