Jaipur Murder: फिर पत्नी ने पति का किया मर्डर, झगड़े के बाद लोहे की मूसली से फोड़ दिया सिर, बड़ा भाई पहुंचा थाने

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महिला की फोटो: पत्रिका
Wife Kills Husband In Jaipur: जयपुर में एक बार फिर घरेलू विवाद ने एक जान ले ली। प्रतापनगर थाना पुलिस ने गृह क्लेश के चलते पति की हत्या करने वाली पत्नी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सोनी प्रजापत (32) पत्नी गौरव अग्रवाल, सेक्टर 19 प्रतापनगर निवासी है।
पुलिस के अनुसार 7 नवंबर को गणेश कॉलोनी महेश नगर निवासी अमित कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका छोटा भाई गौरव जयपुर के प्रतापनगर में अपनी पत्नी सोनी के साथ रहता था। दोपहर करीब तीन बजे पति-पत्नी में झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में आकर सोनी ने लोहे की मूसली से गौरव के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले से गौरव की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर गौरव का बड़ा भाई अमित कुमार जयपुरिया अस्पताल पहुंचा जहां चिकित्सकों ने गौरव को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने मौके का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घरेलू कलह के चलते वारदात हुई। पूछताछ में आरोपी सोनी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
