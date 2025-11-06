Patrika LogoSwitch to English

Air Fare Hike: गोवा-जैसलमेर का बना रहे हैं प्लान, महंगे हवाई टिकट देखकर हो जाएंगे हैरान, कुछ रूट्स पर राहत

Air Fare Hike: क्रिसमस और न्यू ईयर पर छुट्टियों की प्लानिंग करने वालों की जेब पर असर पड़ेगा। कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते के लिए किराया दोगुना बढ़ा दिया है। जयपुर से जैसलमेर, गोवा और उदयपुर के टिकट 15-20 हजार तक पहुंच गए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 06, 2025

Air Fare Hike

Air Fare Hike (Photo-AI)

Air Fare Hike: जयपुर: छुट्टियों की प्लानिंग करने वालों की जेब पर इस बार जोरदार असर पड़ने वाला है। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले ही एयरलाइन कंपनियों ने टिकट दरें बढ़ाकर यात्रियों की उड़ान को ‘महंगा’ बना दिया है।


बता दें कि जयपुर से जैसलमेर, उदयपुर और गोवा जैसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सीधी उड़ानों का किराया दिसंबर के आखिरी हफ्ते के लिए अब 15 से 20 हजार रुपए तक पहुंच गया है। वहीं, दुबई और बैंकॉक जैसी इंटरनेशनल उड़ानों के किरायों में भी तेज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।


दरअसल, 25 दिसंबर (क्रिसमस) से 31 दिसंबर के बीच जयपुर से बड़ी संख्या में लोग देश-विदेश के पर्यटन स्थलों की ओर रुख करते हैं। आमतौर पर एयरलाइंस नवंबर के अंत में टूरिस्ट सीजन को देखते हुए किराए बढ़ाती हैं। लेकिन इस बार विंटर शेड्यूल लागू होते ही इजाफा कर दिया गया है। नतीजतन, कई रूट्स पर हवाई किराया सामान्य दिनों की तुलना में डेढ़ से दो गुना तक बढ़ चुका है। एयरलाइन सूत्रों के अनुसार, मांग बढ़ने के साथ किरायों में आने वाले दिनों में और उछाल संभव है।


परिवार के साथ यात्रा करने वालों पर बढ़ेगा बोझ


हवाई किराए में बढ़ोतरी का सबसे अधिक असर परिवार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। महंगे टिकटों के कारण कई लोगों को अब ट्रेन, बस या टैक्सी का विकल्प अपनाना पड़ सकता है। साथ ही टैक्सी और होटल बुकिंग की भी एडवांस मांग बढ़ने लगी है।


पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार, सीजन के दौरान होटल और टैक्सी किराए में भी 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव है। ऐसे में इस बार यात्रियों को भारी मन और हल्की जेब के साथ छुट्टियों का सेलिब्रेशन करना पड़ सकता है।


कुछ रूट्स पर राहत


जयपुर से चंडीगढ़, कुल्लू, श्रीनगर, देहरादून, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी के किरायों में अभी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि, दिसंबर के मध्य तक इनमें भी वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। उधर, जयपुर-जोधपुर रूट की सीधी उड़ान का किराया भी 28 से 31 दिसंबर के बीच 3,369 से 7,677 रुपए तक पहुंच गया है।


28 से 31 दिसंबर के बीच जयपुर से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के किराए


शहरवर्तमान किरायाबढ़ा हुआ किराया
दुबई₹10,730 – ₹15,907₹23,456 – ₹23,745
शारजाह₹10,203 – ₹20,341₹23,595 – ₹24,862
कुआलालंपुर₹11,547 – ₹13,445₹11,881 – ₹20,820
बैंकॉक₹9,989 – ₹14,461₹9,290 – ₹16,938

जयपुर से 25 से 31 दिसंबर के बीच घरेलू रूट्स के हवाई किराए

डेस्टिनेशनकिराया सीमा
जैसलमेर₹14,179 – ₹20,519
गोवा₹10,334 – ₹15,689
उदयपुर₹7,814 – ₹16,214

Rajasthan: सड़क हादसों में मौत पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, रोड सेफ्टी को लेकर केंद्र और राज्य से मांगी जानकारी
जयपुर
Rajasthan High Court Hearing on road accident deaths

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

