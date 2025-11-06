Air Fare Hike: गोवा-जैसलमेर का बना रहे हैं प्लान, महंगे हवाई टिकट देखकर हो जाएंगे हैरान, कुछ रूट्स पर राहत



दरअसल, 25 दिसंबर (क्रिसमस) से 31 दिसंबर के बीच जयपुर से बड़ी संख्या में लोग देश-विदेश के पर्यटन स्थलों की ओर रुख करते हैं। आमतौर पर एयरलाइंस नवंबर के अंत में टूरिस्ट सीजन को देखते हुए किराए बढ़ाती हैं। लेकिन इस बार विंटर शेड्यूल लागू होते ही इजाफा कर दिया गया है। नतीजतन, कई रूट्स पर हवाई किराया सामान्य दिनों की तुलना में डेढ़ से दो गुना तक बढ़ चुका है। एयरलाइन सूत्रों के अनुसार, मांग बढ़ने के साथ किरायों में आने वाले दिनों में और उछाल संभव है।