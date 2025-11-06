Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: सड़क हादसों में मौत पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, रोड सेफ्टी को लेकर केंद्र और राज्य से मांगी जानकारी

राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़क हादसों में बढ़ती मौतों पर चिंता जताई। साथ ही कोर्ट आज स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने राज्य व केंद्र सरकार से हादसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 06, 2025

Rajasthan High Court Hearing on road accident deaths

Rajasthan High Court (Patrika File Photo)

Rajasthan Road Accident: जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट सड़क हादसों में मौत मामले पर स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।


बता दें कि अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों की ओर से ध्यान दिलाने पर कोर्ट ने राज्य सरकार से इन घटनाओं में कमी लाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी मांगी है। स्वप्रेरणा से यह याचिका दर्ज की। कोर्ट ने सड़क हादसों में मौत की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र व राज्य सरकार से इन घटनाओं में कमी लाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी मांगी है।


पत्रिका की खबरों पर हाईकोर्ट का प्रसंज्ञान


जोधपुर में न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने ‘राजस्थान पत्रिका’ की खबरों पर प्रसंज्ञान लेते हुए कहा कि दो हफ्ते में सौ से अधिक मौतें गंभीर चिंता का विषय हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे हादसे सावधानी और नियंत्रण से रोके जा सकते हैं। इसलिए अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती। सरकार से पूछा गया है कि इन पर रोक के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।


गौरतलब है कि राजस्थान में लगातार बढ़ते सड़क हादसों पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। मंगलवार को जयपुर व जोधपुर दोनों पीठों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया। जयपुर में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने 48 घंटे में सरकार से जवाब मांगा।

Nov 06, 2025

