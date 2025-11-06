Rajasthan: सड़क हादसों में मौत पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, रोड सेफ्टी को लेकर केंद्र और राज्य से मांगी जानकारी



बता दें कि अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा के प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों की ओर से ध्यान दिलाने पर कोर्ट ने राज्य सरकार से इन घटनाओं में कमी लाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी मांगी है। स्वप्रेरणा से यह याचिका दर्ज की। कोर्ट ने सड़क हादसों में मौत की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र व राज्य सरकार से इन घटनाओं में कमी लाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी मांगी है।