Jaipur-Ajmer Highway Blast : रात में एक के बाद एक ब्लास्ट, कागज की तरह फटे 200 सिलेंडर, देखिए तस्वीरों में दर्दनाक मंजर

महादेव होटल के मालिक उस्मान भाई ने बताया कि होटल के पीछे उनका घर है। वह रात करीब 9 बजे घर चले गए थे। फिर करीब सवा दस बजे के पास धमाका हुआ तो भाग कर होटल में आए। देखा तो सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे। इस समय होटल पर करीब 30 से ज्यादा लोग थे। 20 गाड़ियां खड़ी थी। होटल में खाना खाने वाले और स्टॉफ के लोग थे। उस्मान ने खाना खाने वाले ड्राइवरों को गाड़ियां लेकर मौके से भगाया, ताकी दूसरी गाड़ियां नहीं जले। वहीं हादसे के बाद होटल का स्टॉफ व अन्य कई लोग खेतों में जान बचाने के लिए भागे। खेतों में बारिश के कारण मिट्टी गीली थी। इस दौरान कई लोग गिरकर घायल भी हुए। किसी का मोबाइल गिर गया तो किसी का कोई सामान, लेकिन जान बच गई।