Rajasthan: विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा ने बनाई रणनीति, सीएम भजनलाल ने विधायकों को दी ये सलाह

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य सदन की कार्यवाही में बाधा डालना है, जबकि भाजपा का मानना है कि सदन जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम होना चाहिए। इसलिए भाजपा की प्राथमिकता होगी कि सदन जनता के काम के लिए सुचारू रूप से चले। साथ ही कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठे और भ्रामक प्रचार का मजबूती से प्रतिकार किया जाए।