जयपुर

Rajasthan: विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा ने बनाई रणनीति, सीएम भजनलाल ने विधायकों को दी ये सलाह

BJP Legislature Party Meeting: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने जिन आकांक्षाओं और विश्वास के साथ हमारी सरकार चुनी है, हम उन पर पूरी तरह खरे उतर रहे हैं।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 01, 2025

BJP-Legislature-Party-meeting
Play video
भाजपा विधायक दल की बैठक में मौजूद सीएम भजनलाल और अन्य नेता। फोटो: पत्रिका

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने तथा योजनाओं एवं लोकहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता ने जिन आकांक्षाओं और विश्वास के साथ हमारी सरकार चुनी है, हम उन पर पूरी तरह खरे उतर रहे हैं। विधानसभा सत्र में सभी मंत्री अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों के जवाब की पूरी तैयारी करके आएं तथा राज्य सरकार की ओर से किए गए जनहित के कार्यों का विस्तार से पक्ष रखें।

उन्होंने विधायकों से कहा कि वे विधानसभा सत्र के दौरान पूरे समय सदन में उपस्थित रहें तथा एकजुटता के साथ विपक्ष की ओर से उठाए मुद्दों पर सत्ता का सहयोग करें। सभी विधायक जनहित से जुड़े विषयों को भी विधानसभा में प्राथमिकता से उठाएं।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य एवं विधायक उपस्थित रहे।

कांग्रेस का उद्देश्य बाधा डालना

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य सदन की कार्यवाही में बाधा डालना है, जबकि भाजपा का मानना है कि सदन जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम होना चाहिए। इसलिए भाजपा की प्राथमिकता होगी कि सदन जनता के काम के लिए सुचारू रूप से चले। साथ ही कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे झूठे और भ्रामक प्रचार का मजबूती से प्रतिकार किया जाए।

सभी विधायकों की हो भागीदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में राज्य सरकार सेवा पखवाड़ा, गांव चलो अभियान, शहर चलो अभियान, सहकारिता आंदोलन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे कई महत्वपूर्ण अभियान और कार्यक्रम संचालित करने जा रही है। सभी विधायकों की इनमें बढ़-चढ़कर भागीदारी होनी चाहिए।

Updated on:

01 Sept 2025 08:57 am

Published on:

01 Sept 2025 08:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा ने बनाई रणनीति, सीएम भजनलाल ने विधायकों को दी ये सलाह

