पहली बार एक साथ राजस्थान आएंगे CJI सहित SC के सभी न्यायाधीश, जानें क्या है खास वजह?

शीर्ष न्यायाधीशों के एक साथ राजस्थान आने का यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। हालांकि यात्रा के शेड्यूल का प्रशासन इंतजार कर रहा है, लेकिन यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इससे पहले जनवरी में आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम में इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के 25 न्यायाधीश भ्रमण के लिए पहुंचे थे। वर्तमान में सीजेआइ सहित सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। अभी तक सभी के रणथम्भौर आने की जानकारी है।