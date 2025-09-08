Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

पहली बार एक साथ राजस्थान आएंगे CJI सहित SC के सभी न्यायाधीश, जानें क्या है खास वजह?

Rajasthan: सीजेआइ सहित सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश पहली बार एक साथ राजस्थान आएंगे। इस दाैरान न्यायपालिका से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चिंतन की पूरी संभावना है।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 08, 2025

CJI-Bhushan-Ramkrishna-Gavai-
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai (Photo: ANI)

जयपुर। भारत के प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई सहित सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश परिवार सहित 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को सप्ताहांत (वीकेण्ड) पर रणथम्भौर आ रहे हैं और रविवार को लौट जाएंगे। वैसे इसे निजी यात्रा बताया जा रहा है, लेकिन इस दाैरान न्यायपालिका से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चिंतन की पूरी संभावना है।

शीर्ष न्यायाधीशों के एक साथ राजस्थान आने का यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। हालांकि यात्रा के शेड्यूल का प्रशासन इंतजार कर रहा है, लेकिन यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इससे पहले जनवरी में आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम में इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के 25 न्यायाधीश भ्रमण के लिए पहुंचे थे। वर्तमान में सीजेआइ सहित सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। अभी तक सभी के रणथम्भौर आने की जानकारी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Vidhan Sabha: तीन दिन में आएंगे ये चार विधेयक, जानें क्यों है खास?
जयपुर
Rajasthan-VidhanSabha

सरकार देगी पूरा सहयोग

शीर्ष न्यायाधीशों की इस यात्रा को लेकर उच्च स्तर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा के लिए पूर्ण सहयोग दिया जाए। निजी यात्रा होने के कारण इसके बारे में गोपनीयता बरती जा रही है।

राजस्थान की दरकार

मुद्दा-राजस्थान क्षेत्रफल और आबादी में दूसरे राज्यों से आगे है, लेकिन यहां हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के पद 50 ही हैं।
आवश्यकता- हाईकोर्ट में साढ़े छह लाख से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें न्यायाधीश बढ़ने के बाद ही कमी आ सकती है। करीब 20 वर्ष पहले हाईकोर्ट न्यायाधीशों के पद 40 से बढ़ाकर 50 किए गए, जबकि लंबित मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

मुद्दा- हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के पूरे 50 पद भर जाएं तो उनके बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं हैं।
आवश्यकता- सरकार और न्यायपालिका दोनों को जोधपुर व जयपुर में हाईकोर्ट भवन के विस्तार की तैयारी शुरू करनी होगी।

मुद्दा- दूसरे कई राज्यों के सुप्रीम कोर्ट में तीन-तीन न्यायाधीश हैं, ऐसे में राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व बढ़े।
आवश्यकता- सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व बढ़े। राजस्थान हाईकोर्ट मूल के हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ाई जाए।

ये भी पढ़ें

राजस्थान को 2 वंदेभारत स​हित 3 नई ट्रेनों की सौगात, PM मोदी दिखा सकते हरी झंडी
जयपुर
Vande-Bharat-train-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 09:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पहली बार एक साथ राजस्थान आएंगे CJI सहित SC के सभी न्यायाधीश, जानें क्या है खास वजह?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट