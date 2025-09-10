विधानसभा में विपक्ष की जासूसी! कांग्रेस ने किया अनूठा प्रदर्शन; ‘जग्गा जासूस’ की टोपी पहनकर लगाए नारे

सदन में पहले से ही कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन हाल ही में विधायकों को दिए गए आईपैड की सुरक्षा और निगरानी के लिए अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये कैमरे सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हैं। हालांकि, कांग्रेस इसे निजता पर हमला मान रही है और इसे जासूसी का हथकंडा बता रही है। टीकाराम जूली ने कहा कि विपक्ष की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ये कैमरे लगाए गए हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है।