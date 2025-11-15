Answer Key: अब आरपीएससी ने जारी की एक और परीक्षा की उत्तरकुंजी, 15 से 17 नवंबर तक दर्ज होंगी आपत्तियां

आयोग ने स्पष्ट किया कि आपत्ति के साथ संबंधित प्रमाण प्रामाणिक पुस्तकों या विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण नहीं होने की स्थिति में आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति शुल्क 100 रुपए निर्धारित है, जिस पर अतिरिक्त सेवा शुल्क भी लागू होगा। शुल्क जमा होने के बाद किसी प्रकार की वापसी का प्रावधान नहीं है।