जयपुर

Answer Key: अब आरपीएससी ने जारी की एक और परीक्षा की उत्तरकुंजी, 15 से 17 नवंबर तक दर्ज होंगी आपत्तियां

Government Jobs: परीक्षा की मॉडल उत्तरकुंजी पर आपत्ति के लिए 100 रुपए शुल्क, आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 15, 2025

rpsc ajmer

rpsc ajmer

RPSC Model Answer Key जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने उप निरीक्षक-दूरसंचार प्रतियोगी परीक्षा-2024 की जनरल हिंदी एवं जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज की मॉडल उत्तरकुंजियां आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। अभ्यर्थी मॉडल उत्तरकुंजी से अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। आयोग ने इस संबंध में विस्तृत सूचना भी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई है।

मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 9 नवंबर को आयोजित परीक्षा की मॉडल उत्तरकुंजियों पर अभ्यर्थी 15 नवंबर से 17 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। आपत्ति केवल उसी अभ्यर्थी द्वारा स्वीकार की जाएगी जो परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। सभी आपत्तियां मॉडल प्रश्न पत्र के क्रम में ही दर्ज करनी होंगी।

आयोग ने स्पष्ट किया कि आपत्ति के साथ संबंधित प्रमाण प्रामाणिक पुस्तकों या विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण नहीं होने की स्थिति में आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति शुल्क 100 रुपए निर्धारित है, जिस पर अतिरिक्त सेवा शुल्क भी लागू होगा। शुल्क जमा होने के बाद किसी प्रकार की वापसी का प्रावधान नहीं है।

अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल में लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से ‘क्वेश्चन ऑब्जेक्शन’ लिंक पर जाकर आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। ई-मित्र कियोस्क या पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान प्रणाली के जरिए फीस जमा कराई जा सकती है।

ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 9352323625 एवं 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

15 Nov 2025 03:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Answer Key: अब आरपीएससी ने जारी की एक और परीक्षा की उत्तरकुंजी, 15 से 17 नवंबर तक दर्ज होंगी आपत्तियां

