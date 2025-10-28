अंता विधानसभा उपचुनाव: कांग्रेस ने बदली रणनीति, बड़ी सभाओं की जगह माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस

अंता विधानसभा चुनाव (फोटो-सोशल मीडिया)
जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने इस बार रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी बड़े जनसमूहों की बजाय बूथ स्तर तक के माइक्रो मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान दे रही है। चुनाव प्रबंधन के लिए ब्लॉक और मंडल स्तर तक नियुक्त किए गए पदाधिकारी सोमवार को अंता पहुंच गए हैं।
अंता क्षेत्र के चुनाव प्रभारी विधायक अशोक चांदना ने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर जिम्मेदारियां तय की। वहीं, प्रदेश सह प्रभारी ऋत्विक मकवाना भी क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। जल्द प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी अंता का दौरा करेंगे।
सूत्रों के अनुसार, चुनावी प्रबंधन टीम को प्रत्याशी की पसंद के आधार पर तैनात किया गया है। पार्टी की रणनीति है कि बड़ी सभाओं की जगह बूथ स्तर पर मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। इसके लिए जयपुर स्थित कांग्रेस वॉर रूम से रोजाना फीडबैक लिया जा रहा है, ताकि हर स्तर पर चुनावी गतिविधियों की निगरानी और आवश्यक समन्वय सुनिश्चित हो सके।
