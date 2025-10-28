अंता विधानसभा उपचुनाव: कांग्रेस ने बदली रणनीति, बड़ी सभाओं की जगह माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस

सूत्रों के अनुसार, चुनावी प्रबंधन टीम को प्रत्याशी की पसंद के आधार पर तैनात किया गया है। पार्टी की रणनीति है कि बड़ी सभाओं की जगह बूथ स्तर पर मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। इसके लिए जयपुर स्थित कांग्रेस वॉर रूम से रोजाना फीडबैक लिया जा रहा है, ताकि हर स्तर पर चुनावी गतिविधियों की निगरानी और आवश्यक समन्वय सुनिश्चित हो सके।