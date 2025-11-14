अंता उपचुनाव: कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की धमाकेदार जीत, जानें भाजपा सरकार को लेकर क्या बोले अशोक गहलोत

अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि, अंता उपचुनाव में कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए मैं सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया को हार्दिक बधाई देता हूं। अंता की जीत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आमजन का विश्वास एक बार फिर मजबूत किया है।