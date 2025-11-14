अंता उपचुनाव: कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की धमाकेदार जीत, जानें भाजपा सरकार को लेकर क्या बोले अशोक गहलोत

pramod jain bhaya and ashok gehlot: फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। अंता विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गया। उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया ने धमाकेदार जीत हासिल की। भाया ने 15594 मतों के साथ जीत दर्ज की है। वहीं इस उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है।
भाजपा के मोरपाल सुमन 53868 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर सिमट गए। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को 53740 वोट मिले। इधर, प्रमोद जैन भाया की जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाया की जीत पर बधाई दी है तो वहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।
अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि, अंता उपचुनाव में कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए मैं सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया को हार्दिक बधाई देता हूं। अंता की जीत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आमजन का विश्वास एक बार फिर मजबूत किया है।
गहलोत ने आगे कहा, भाजपा सरकार पिछले दो वर्षों की अपनी एक भी ठोस उपलब्धि बताने में नाकाम रही है। हमारी लोकप्रिय जनहितकारी योजनाओं को कमजोर करने के कारण आम आदमी बेहद परेशान है और यह परिणाम कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्व में चलाई गई योजनाओं पर जनता की मुहर है।
उन्होंने कहा कि -इस परिणाम से लगता है कि मात्र दो वर्षों में ही सरकार पर एंटी-इनकंबेंसी हावी हो गई है और यह सरकार अपने लिटमस टेस्ट में फेल साबित हुई है। कांग्रेस के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को अंता में की गई मेहनत के लिए धन्यवाद देता हूं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग