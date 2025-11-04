Jaipur : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का बड़ा एक्शन, पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर पर केस दर्ज

मुनेश गुर्जर 10 नवंबर 2020 से 4 अगस्त 2023 तक जयपुर नगर निगम हेरिटेज महापौर रहीं। इस 33 माह में मुनेश गुर्जर और उनके पति सुशील कुमार गुर्जर ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। एसीबी की जांच में खुलासा हुआ कि मुनेश और उनके पति की कुल आय (वेतन और ब्याज सहित) लगभग ₹50.57 लाख थी। पर अपने कार्यकाल में उन्होंने कुल 2.09 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। यह उनकी वैध आय से 315 प्रतिशत अधिक है।