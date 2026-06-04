Jaipur Crime: अनु मीणा सुसाइड केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, पति गौतम मीणा को हिरासत में लिया

जयपुर। राजधानी के चर्चित अनु मीणा सुसाइड मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए उसके पति और लोक निर्माण विभाग (PWD) में अधिशासी अभियंता (XEN) पद पर कार्यरत गौतम मीणा को हिरासत में ले लिया है। मामले में दर्ज शिकायत और अब तक जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मानसरोवर थाना पुलिस आरोपी पति से गहन पूछताछ कर रही है। जांच के बाद गौतम मीणा की गिरफ्तारी को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है।