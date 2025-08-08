‘Apna Ghar’ बना ट्रक चालकों का दोस्त और सड़क हादसों का दुश्मन, राजस्थान में भी सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी

Truck Driver Safety:जयपुर। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले ट्रक चालकों को अब सड़क किनारे असुविधा में नहीं रहना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'अपना घर' केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र चालकों को आराम, स्वच्छता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान होने वाली थकान और नींद की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।