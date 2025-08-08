8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

जयपुर

‘Apna Ghar’ बना ट्रक चालकों का दोस्त और सड़क हादसों का दुश्मन, राजस्थान में भी सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी

Truckers: 112 रुपए में 8 घंटे का आराम, डीजल भरवाओ तो सब मुफ्त। मुफ्त एसी कमरे, भोजन और पार्किंग, खाना बनाने की भी सुविधा। राजस्थान से दिल्ली तक हाईवे पर नींद और आराम का नया ठिकाना, 368 केंद्र और 4,611 बेड सुविधा, 2027 तक 1,000 'अपना घर' बनेंगे।

जयपुर

MOHIT SHARMA

Aug 08, 2025

Photo: Patrika Network
Photo: Patrika Network

मोहित शर्मा.

Truck Driver Safety:जयपुर। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले ट्रक चालकों को अब सड़क किनारे असुविधा में नहीं रहना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर 'अपना घर' केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र चालकों को आराम, स्वच्छता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान होने वाली थकान और नींद की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

चालक 'अपना घर' ऐप के माध्यम से या सीधे केंद्र पर पहुंचकर बुकिंग कर सकते हैं। जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जुलाई 2025 तक इस ऐप को 50,000 से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक देशभर में 1,000 'अपना घर' केंद्र स्थापित करना है। यह पहल न केवल चालकों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि सड? सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी।

सुविधाओं का खजाना है 'अपना घर' केंद्र

एयर-कंडीशन रूम: आरामदायक और ठंडे कमरे।
भोजन सुविधा: स्वच्छ और किफायती भोजन उपलब्ध।
रसोई क्षेत्र: चालक स्वयं खाना बना सकते हैं।
स्वच्छता सुविधाएं: ठंडा/गर्म पानी, शौचालय, और स्नानगृह।
पार्किंग: ट्रकों के लिए सुरक्षित पार्किंग स्थान।
बेड: आरामदायक विश्राम के लिए बिस्तर।

किफायती और मुफ्त सुविधा

सरकार ने चालकों की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा है। 'अपना घर' केंद्र में 8 घंटे के विश्राम के लिए केवल 112 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा, एक विशेष ऑफर के तहत, यदि चालक 50 लीटर से अधिक डीजल भरवाता है, तो यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त होगी। यह सुविधा चालकों के लिए न केवल सुविधाजनक है, बल्कि उनकी जेब पर भी बोझ नहीं डालती।

इस ऐप की प्रमुख विशेषताएं

नजदीकी केंद्र खोजें : हाईवे और शहरों में उपलब्ध 'अपना घर' केंद्रों की जानकारी।
ऑनलाइन बुकिंग : कमरे की बुकिंग और रद्द करने की सुविधा।
पेमेंट विकल्प : यूपीआई, कार्ड, और वॉलेट के माध्यम से आसान भुगतान।
बुकिंग हिस्ट्री : पिछली बुकिंग का विवरण देखने की सुविधा।
भारत पेट्रोलियम से संबद्ध : ऐप में केवल भारत पेट्रोलियम से जुड़े केंद्रों की जानकारी।

सडक़ दुर्घटनाओं को रोकना उद्देश्य

  • नींद की कमी से होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं को रोकना।
  • चालकों को पर्याप्त विश्राम और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना।
  • लंबी दूरी की यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाना।

देशभर में 368 से अधिक 'अपना घर' केंद्र स्थापित

राजस्थान में यह सुविधा प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के साथ-साथ नवनिर्मित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध कराने की तैयारी है। जुलाई 2025 तक देशभर में 368 से अधिक 'अपना घर' केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें 4,611 से ज्यादा बेड उपलब्ध हैं। ये केंद्र मुख्य रूप से व्यस्त मालवाहक कॉरिडोर और फ्यूल आउटलेट्स के पास स्थित हैं।

कम होंगे सड़क हादसे

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने एक्स हैण्डल पर बताया कि 'अपना घर' योजना चालकों की नींद की कमी से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह पहल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से लागू की जा रही है। इससे नि:संदेह सडक़ हादसों में कमी आएगी।

हर 50 किलोमीटर पर हों अपना घर

ऐसे रेस्ट हाउस बनने से ट्रक डाइवर्स को सुरक्षा मिलेगी और हादसे भी कम होंगे। ऑयल कंपनियां अपने सीएसआर फंड से इसको स्थापित करें व संचालन करें। साथ ही नेशनल हाइवे के हर 50 किलोमीटर की दूरी पर अपना घर होने चाहिए।

  • सुनीत बगई, संरक्षक, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन

तेल कंपनियों को पेट्रोलियम डिपो पर 'अपना घर' बनाना चाहिए

सबसे पहले तेल कंपनियों को पेट्रोलियम डिपो पर 'अपना घर' बनाना चाहिए। इससे जयपुर के भांकरोटा जैसी दुघर्टनाएं दोबारा नहीं होंगी। एलपीजी फिलिंग प्लांट नसीराबाद और बगरू में सबसे पहले बनने चाहिए।

  • डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स, एसोसिएशन

Published on:

08 Aug 2025 03:35 pm

Hindi News / 'Apna Ghar' बना ट्रक चालकों का दोस्त और सड़क हादसों का दुश्मन, राजस्थान में भी सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी

