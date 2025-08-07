Rajasthan Police और SEBI की निवेशकों के लिए चेतावनी: साइबर ठगों से सावधान

Cyber Fraud: जयपुर. देशभर में इन दिनों साइबर ठग निवेशकों को निशाना बनाने के लिए रोज नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। साइबर ठगी का जाल बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फर्जी मोबाइल ऐप्स और नकली यूपीआई हैंडल्स का उपयोग करके ये जालसाज सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) के नाम पर फर्जी नोटिस और आकर्षक रिटर्न का लालच दे रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए SEBI और राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने मिलकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें निवेशकों को साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए कई अहम सुझाव दिए गए हैं।