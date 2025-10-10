Army Day Parade: 8 से 15 जनवरी तक होगा सैन्य उपकरण प्रदर्शन, शौर्य संध्या में सजेगा ड्रोन शो

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी 15 जनवरी को जयपुर में होने वाली आर्मी-डे परेड भारतीय थल सेना के शौर्य, अनुशासन और बलिदान की अद्भुत झांकी प्रस्तुत करेगी। यह आयोजन आमजन को सेना के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह परेड भारतीय थल सेना की वीरता और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक बनेगी।