Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Army Day Parade: 8 से 15 जनवरी तक होगा सैन्य उपकरण प्रदर्शन, शौर्य संध्या में सजेगा ड्रोन शो

Shaurya Sandhya: जयपुर में आर्मी-डे परेड की भव्य तैयारियां शुरू, दिखेगा सेना का शौर्य और पराक्रम।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 10, 2025

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी 15 जनवरी को जयपुर में होने वाली आर्मी-डे परेड भारतीय थल सेना के शौर्य, अनुशासन और बलिदान की अद्भुत झांकी प्रस्तुत करेगी। यह आयोजन आमजन को सेना के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह परेड भारतीय थल सेना की वीरता और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक बनेगी।

शर्मा ने जयपुर जिला कलक्टर को जगतपुरा के महल रोड पर परेड से संबंधित सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस आयुक्त, जयपुर को यातायात, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंधन के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशिष्ट अतिथियों, सैन्य अधिकारियों और शहीदों के परिजनों के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

थल सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने जानकारी दी कि 8 से 15 जनवरी तक सेना के आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 15 जनवरी को सवाई मानसिंह स्टेडियम में “शौर्य संध्या” कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और ड्रोन शो के माध्यम से भारतीय सेना की वीरगाथा प्रदर्शित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर को जेएलएन मार्ग पर आॅनर रन का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आयोजनों से युवाओं में देशभक्ति की भावना और अधिक प्रबल होगी तथा समाज में राष्ट्र गौरव की भावना का संचार होगा।

ये भी पढ़ें

Diwali holidays 2025: इंतजार खत्म, दो दिन बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में दीपावली अवकाश होगा शुरू
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 11:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Army Day Parade: 8 से 15 जनवरी तक होगा सैन्य उपकरण प्रदर्शन, शौर्य संध्या में सजेगा ड्रोन शो

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Festival Preparations: दिवाली से पहले जगमगाएगा जयपुर, निगम लगाएगा 10 हजार नई एलईडी लाइटें

LED light
जयपुर

Highway Safety : भांकरोटा से सावरदा तक लापरवाही की एक ही कहानी, ढाबों से डिपो तक अव्यवस्था का खेल ले रहा जान

photo; Patrika Network
जयपुर

Muhana Mandi : स​ब्जियों के दामों में आया उछाल, फूल गोभी, हरी मिर्ची और ​शिमला मिर्च महंगी, आलू सस्ता

जयपुर

रेलवे का नया फैसला, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत का गुरुग्राम स्टेशन पर आज से बदला समय

Railways New Decision Jodhpur-Delhi Cantt Vande Bharat timings changed from today at Gurugram station
जयपुर

SMS Hospital : नहीं डरे डॉ मनीष अग्रवाल, तीन दिन पहले प्रिंसिपल ने बनाई थी जांच कमेटी; मालूम था, फिर भी ली एक लाख रिश्वत

Doctor Manish Agarwal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.