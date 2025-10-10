Army Day Parade: 8 से 15 जनवरी तक होगा सैन्य उपकरण प्रदर्शन, शौर्य संध्या में सजेगा ड्रोन शो

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी 15 जनवरी को जयपुर में होने वाली आर्मी-डे परेड भारतीय थल सेना के शौर्य, अनुशासन और बलिदान की अद्भुत झांकी प्रस्तुत करेगी। यह आयोजन आमजन को सेना के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएगा। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह परेड भारतीय थल सेना की वीरता और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक बनेगी।
शर्मा ने जयपुर जिला कलक्टर को जगतपुरा के महल रोड पर परेड से संबंधित सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस आयुक्त, जयपुर को यातायात, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंधन के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशिष्ट अतिथियों, सैन्य अधिकारियों और शहीदों के परिजनों के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
थल सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने जानकारी दी कि 8 से 15 जनवरी तक सेना के आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही 15 जनवरी को सवाई मानसिंह स्टेडियम में “शौर्य संध्या” कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और ड्रोन शो के माध्यम से भारतीय सेना की वीरगाथा प्रदर्शित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर को जेएलएन मार्ग पर आॅनर रन का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन आयोजनों से युवाओं में देशभक्ति की भावना और अधिक प्रबल होगी तथा समाज में राष्ट्र गौरव की भावना का संचार होगा।
