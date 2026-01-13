13 जनवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

Army Day Parade: जयपुर में अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल आज, दर्शकों को बिना पास नहीं मिलेगा प्रवेश

Army Day Parade in Jaipur: जगतपुरा स्थित हरे कृष्णा मार्ग (महल रोड) पर गुरुवार को आयोजित होने वाली भारतीय सेना दिवस की मुख्य परेड को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 13, 2026

Army-Day-Parade-1-2

परेड की तैयारी में जुटे सेना के जवान। फोटो: पत्रिका

जयपुर। जगतपुरा स्थित हरे कृष्णा मार्ग (महल रोड) पर गुरुवार को आयोजित होने वाली भारतीय सेना दिवस की मुख्य परेड को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को सेना का तीसरा और अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगा।

वहीं, बुधवार को मिलिट्री एरिया में वेटरन डे मनाया जाएगा, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि आर्मी डे परेड में बिना पास किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि दर्शक 8 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। सुरक्षा की दृष्टि से 8:30 बजे बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दर्शक प्रवेश के लिए पास के साथ अपना वैद्य पहचान पत्र साथ लाएं।

परेड का कार्यक्रम

गुरुवार को भारतीय सेना जयपुर में 78वां सेना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर मुख्य परेड स्थल हरे कृष्णा मार्ग पर सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक परेड का आयोजन होगा। सुबह 9 बजे आर्मी एरिया स्थित प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पण से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुबह 9:30 बजे परेड स्थल पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का आगमन होगा।

इसके बाद करीब 10 मिनट का अवॉर्ड समारोह आयोजित किया जाएगा। सुबह 10:10 बजे सेना परेड शुरू होगी, जो 11:25 बजे तक चलेगी। परेड के बाद गणमान्य अतिथियों के साथ संवाद होगा और दोपहर 12:30 बजे समारोह का समापन किया जाएगा।

शौर्य संध्या

सेना दिवस पर शाम 5 से 7 बजे तक एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या होगी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी उपस्थित रहेंगे। शौर्य संध्या में वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मान, ड्रोन शो सहित कई कार्यक्रम होंगे।

14 जनवरी को वेटरन डे

14 जनवरी को आर्मी एरिया में वेटरन डे मनाया जाएगा। इस अवसर पर सप्त शक्ति कमान के ऑडिटोरियम में दोपहर 3:45 से शाम 6:30 बजे तक आर्मी इन्वेस्टिचर सेरेमनी होगी। इसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए देशभर के पांच पूर्व सैनिकों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनमें राजस्थान के दशरथ सिंह शेखावत भी शामिल हैं। उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं।

राज्यपाल ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन

राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने सोमवार को भवानी निकेतन कॉलेज परिसर में लगी सेना की हथियार प्रदर्शन का अवलोकन किया। इसमें उन्होंने हथियारों के बारे में जानकारी ली। साथ ही, उन्होंने जवानों व लोगों से संवाद भी किया। सेना ने नो योर आर्मी मेला हथियार प्रदर्शनी में लोगों का उत्साह देखते हुए सोमवार की बजाय मंगलवार को इसके समापन का निर्णय लिया है।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Jan 2026 07:54 am

Army Day Parade: जयपुर में अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल आज, दर्शकों को बिना पास नहीं मिलेगा प्रवेश

