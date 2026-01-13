Army Day Parade: जयपुर में अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल आज, दर्शकों को बिना पास नहीं मिलेगा प्रवेश

गुरुवार को भारतीय सेना जयपुर में 78वां सेना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर मुख्य परेड स्थल हरे कृष्णा मार्ग पर सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक परेड का आयोजन होगा। सुबह 9 बजे आर्मी एरिया स्थित प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पण से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सुबह 9:30 बजे परेड स्थल पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का आगमन होगा।