Jaipur : बेटी ने मां-बाप को खोने का पूरा जीवन झेला दुख, शादी में पिता बन पहुंचे आर्मी के 25 जवान, हर किसी की आंख हुई नम

सीमा की जिंदगी संघर्षों से शुरू हुई। जन्म के सिर्फ छह दिन बाद ही मां अनिता देवी का निधन हो गया। पिता मंगलचंद सामोता भारतीय सेना में थे और 1997 में भर्ती हुए थे, लेकिन लंबी बीमारी के बाद वर्ष 2006 में उनका भी देहांत हो गया। उस समय सीमा महज छह साल की थीं। इसके बाद उनका पालन-पोषण उनके चाचा जयपाल सामोता, चाचा प्रभात सामोता, श्रवण सामोता और सीताराम सामोता समेत पूरे परिवार ने मिलकर किया। मौसी इंद्रा देवी ने भी मां की तरह उनकी परवरिश में अहम भूमिका निभाई।