Asha Bhosle: आशा ताई के दिल में थी एक कसक.. न जाने कभी पूरी हुई, राजस्थान के समाजसेवी ने सुनाई 22 साल पुरानी बात

बातचीत के दौरान जब आशा भोसले को नेमीचंद चौपड़ा के सामाजिक कार्यों के बारे में पता चला, तो वे काफी प्रभावित हुईं। जरूरतमंदों और जीवों की सेवा के प्रति उनका समर्पण सुनकर आशा ने एक सादा लेकिन दिल को छू लेने वाली बात कही- 'आप लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा करते हैं, यह बहुत बड़ा काम है… ऐसा मैं नहीं कर सकती।' यह वाक्य केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उनके भीतर की उस भावना का संकेत था, जिसमें सेवा करने की इच्छा तो थी, लेकिन उसे अपने जीवन में उतार पाने की एक कसक भी छिपी थी।