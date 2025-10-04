बिहार चुनाव में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक: अशोक गहलोत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त

जयपुर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को भी चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है। कांग्रेस आलाकमान का मानना है कि गहलोत का लंबा राजनीतिक अनुभव और चुनावी रणनीतियों में पकड़ बिहार में पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।