Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Cough Syrup Death: कफ सिरप से मौत मामले पर बोले खींवसर; ‘दवा पीने से नहीं गई जान, सिरप में कोई जानलेवा पदार्थ नहीं मिला’

Cough Syrup Death: राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कफ सिरप पीने से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। वहीं सरकारी अस्पताल में आंखें निकालने के सवाल पर मंत्री उठ कर चले गए।

2 min read

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Oct 04, 2025

Health Minister Gajendra Singh Khinvsar

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए। (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि कफ सिरप सेवन के बाद हुई बच्चों की मौत मामले में सरकार ने एक एक कमेटी बनाई और दूसरी कमेटी और बन रही है। हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की है। आरएमएससीएल और ड्रग कंट्रोलर ने मिलकर जांच की। इसमें कोई जानलेवा पदार्थ नहीं पाया गया है। दवाओं की वजह से यह मौत नहीं हुई।

जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री खींवसर ने आगे कहा कि हमारे पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल तक के किसी भी चिकित्सक द्वारा दवा को प्रिस्क्राइब करने के बाद मौत नहीं हुई। दो जगह डॉक्टर व फार्मासिस्ट ने प्रिस्काइब की थी, लेकिन उन बच्चों की अब सेहत में सुधार है। यदि किसी एडल्ट को खांसी की दवा दी जाती है और वही दवा दो साल के बच्चे को देते हैं तो उसका इफेक्ट आता ही है। प्रेस वार्ता के बीच अधिकारियों से भी मंत्री हर बात की जानकारी लेते नजर आए। अंत में बिना अनुमति सरकारी अस्पतालों से आंखें निकालने के सवाल पर मंत्री बिना जवाब दिए कि चले गए।

दो बच्चों में को-मॉर्बिट लक्षण

मासूम बच्चों की मौत के कारण के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इनमें से दो बच्चों को को-मॉर्बिट लक्षण थे, यह उनके परिवार को भी पता है। इस दवा से या ओवरडोज से मौत नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जैसे ही डेक्सट्रोमेथॉर्फ़न दवा के सेवन के बाद मौतों की जानकारी सामने आई हमने उसी समय उसके उपयोग पर रोक लगा दी। यह रोक जारी है। यदि आगे भी जनता को किसी भी दवा पर कोई शक व शिकायत है तो उसकी जांच करवाएंगे।

1 लाख 33 हजार लोग सेवन कर चुके

चिकित्सा मंत्री ने दवा के सेवन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 2012 से अब तक एक लाख 33 हजार लोग इसका सेवन कर चुके हैं। पिछले माह ही 13 हजार से ज्यादा लोगों ने दवा सेवन की है। फिर भी इसी कंपनी की 19 प्रकार की दवाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसी सॉल्ट की अन्य दवाओं के निजी स्तर पर बिक्री के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इसकी भी जांच करवाएंगे। जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में अब भी दवा बंटने की शिकायत पर बोले कि इसकी भी जांच करवाएंगे। दवाओं में साल्ट की मात्रा के आधार पर मानक निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामले में सख्त एक्शन लेते हुए औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा को भी निलंबित किया गया था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बेरहम पिता ने 15 महीने की मासूम बेटी की कर दी हत्या, ससुराल पहुंचकर पहले पत्नी को मारा, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा
झुंझुनू

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 06:53 pm

Published on:

04 Oct 2025 06:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Cough Syrup Death: कफ सिरप से मौत मामले पर बोले खींवसर; ‘दवा पीने से नहीं गई जान, सिरप में कोई जानलेवा पदार्थ नहीं मिला’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

20 लाख की नई SUV 5.90 लाख रुपए में लेने के लिए 5 लोगों ने दिए 29 लाख 50 हजार, जानिए इसके बाद जो हुआ…

car pic
जोधपुर

Rajasthan: ससुराल जा रहा था गोरख राम, घर से कुछ दूरी पर खुद और बेटे की मौत; दीपावली से पहले गांव में शोक की लहर

road accident
जोधपुर

Jodhpur News: कोर्ट से फरार 16 दोषियों का सुराग नहीं, पुलिस को सिर्फ गांव पता, थाने से अनजान

Banswara Comparison Pakistan victim's family moved court and served a notice to accused
जोधपुर

RPS अधिकारी ने कार से छात्र को कुचला, हालत गंभीर, RPS गिरफ्तार

RPS jabbar singh arrested
जोधपुर

जोधपुर में 10 नवंबर से शुरू होगी सेना भर्ती रैली, 9 जिलों के अभ्यर्थी लगाएंगे दौड़, जारी हुई गाइडलाइंस

Jodhpur Army Bharti
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.