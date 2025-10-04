Cough Syrup Death: कफ सिरप से मौत मामले पर बोले खींवसर; ‘दवा पीने से नहीं गई जान, सिरप में कोई जानलेवा पदार्थ नहीं मिला’

चिकित्सा मंत्री ने दवा के सेवन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 2012 से अब तक एक लाख 33 हजार लोग इसका सेवन कर चुके हैं। पिछले माह ही 13 हजार से ज्यादा लोगों ने दवा सेवन की है। फिर भी इसी कंपनी की 19 प्रकार की दवाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसी सॉल्ट की अन्य दवाओं के निजी स्तर पर बिक्री के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इसकी भी जांच करवाएंगे। जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में अब भी दवा बंटने की शिकायत पर बोले कि इसकी भी जांच करवाएंगे। दवाओं में साल्ट की मात्रा के आधार पर मानक निर्धारण की प्रक्रिया को प्रभावित करने के मामले में सख्त एक्शन लेते हुए औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा को भी निलंबित किया गया था।