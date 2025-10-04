Rajasthan: बेरहम पिता ने 15 महीने की मासूम बेटी की कर दी हत्या, ससुराल पहुंचकर पहले पत्नी को मारा, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

मामले के अनुसार 26 मार्च 2023 को विजयपाल ने नवलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी थी कि 18 मार्च को उसकी भांजी कविता अपनी 15 महीने की बच्ची ओजस्वी के साथ उसके घर आई हुई थी। उसी दिन कविता का पति कैलाशचंद्र, उसका भाई और एक अन्य व्यक्ति आए और कविता के साथ मारपीट की।