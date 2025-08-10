10 अगस्त 2025,

‘CM स्वयं गृह मंत्री… कब जिम्मेदारी लेना सीखेंगे?’ अजमेर में महिला की हत्या पर भड़के गहलोत; कहा- ‘कोई भी सुरक्षित नहीं’

भाई के राखी बांधकर पति के साथ बाइक से लौट रही महिला की लूटेरों ने गला रेतकर हत्या कर दी। जिसे लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 10, 2025

ajmer murder case
Photo- Patrika Network (File Photo)

Rajasthan Politics: राजस्थान के अजमेर जिले में रविवार को भाई को राखी बांधकर पति के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही महिला की लूट के इरादे से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्यारे वारदात के बाद उसके गहने लेकर मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि स्वयं गृह मंत्री हैं अब कब जिम्मेदारी लेना सीखेंगे?

सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका- गहलोत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि 'ये तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का हाल है। चाहे खास हो या आम कोई भी सुरक्षित नहीं है। जंगलराज के नारे के साथ लोगों को भड़का कर वोट मांगने वाली भाजपा अब लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चुप्पी साधे हुए है।'

cm bhajanlal and shovraj singh

उन्होंने आगे कहा कि 'इस प्रकार से इतना संगीन मर्डर हो जाना दिखाता है कि सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। कोई भी कहीं भी अब इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि स्वयं गृह मंत्री हैं अब कब जिम्मेदारी लेना सीखेंगे ? जनता बेहद दुखी, परेशान और असुरक्षित है।'

पूरा मामला…

गौरतलब है कि उदयपुरकलां गांव निवासी संजू (26) पति रोहित सैनी (28) के साथ रलावता भाई के राखी बांधने आई हुई थी। भाई को राखी बांधने के बाद रविवार को संजू पति रोहित के साथ मोटरसाइकिल से घर लौटते वक्त सूने रास्ते में मोटरसाइकिल पर दो बदमाशों पीछे से आए। एक ने चाकू निकालकर पति रोहित पर वार कर किया। दोनों युवकों ने डंडों से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

इसी दौरान एक आरोपी ने धारदार हथियार से संजू का गला रेत दिया। इससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रोहित ने पुलिस को बताया कि इसके बाद लुटेरों ने संजू के गले से सोने की कंठी और चेन तोड़ ली और दोनों कान काटकर सोने की झुमरियां भी तोड़ ली। वारदात के बाद लुटेरे मोटरसाइकिलों पर भाग गए।

sog case filled

10 Aug 2025

