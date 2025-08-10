‘CM स्वयं गृह मंत्री… कब जिम्मेदारी लेना सीखेंगे?’ अजमेर में महिला की हत्या पर भड़के गहलोत; कहा- ‘कोई भी सुरक्षित नहीं’

Rajasthan Politics: राजस्थान के अजमेर जिले में रविवार को भाई को राखी बांधकर पति के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही महिला की लूट के इरादे से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्यारे वारदात के बाद उसके गहने लेकर मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि स्वयं गृह मंत्री हैं अब कब जिम्मेदारी लेना सीखेंगे?