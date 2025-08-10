‘CM स्वयं गृह मंत्री… कब जिम्मेदारी लेना सीखेंगे?’ अजमेर में महिला की हत्या पर भड़के गहलोत; कहा- ‘कोई भी सुरक्षित नहीं’

Rajasthan Politics: राजस्थान के अजमेर जिले में रविवार को भाई को राखी बांधकर पति के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रही महिला की लूट के इरादे से गला रेत कर हत्या कर दी। हत्यारे वारदात के बाद उसके गहने लेकर मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि स्वयं गृह मंत्री हैं अब कब जिम्मेदारी लेना सीखेंगे?
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा कि 'ये तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का हाल है। चाहे खास हो या आम कोई भी सुरक्षित नहीं है। जंगलराज के नारे के साथ लोगों को भड़का कर वोट मांगने वाली भाजपा अब लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चुप्पी साधे हुए है।'
उन्होंने आगे कहा कि 'इस प्रकार से इतना संगीन मर्डर हो जाना दिखाता है कि सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। कोई भी कहीं भी अब इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि स्वयं गृह मंत्री हैं अब कब जिम्मेदारी लेना सीखेंगे ? जनता बेहद दुखी, परेशान और असुरक्षित है।'
गौरतलब है कि उदयपुरकलां गांव निवासी संजू (26) पति रोहित सैनी (28) के साथ रलावता भाई के राखी बांधने आई हुई थी। भाई को राखी बांधने के बाद रविवार को संजू पति रोहित के साथ मोटरसाइकिल से घर लौटते वक्त सूने रास्ते में मोटरसाइकिल पर दो बदमाशों पीछे से आए। एक ने चाकू निकालकर पति रोहित पर वार कर किया। दोनों युवकों ने डंडों से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
इसी दौरान एक आरोपी ने धारदार हथियार से संजू का गला रेत दिया। इससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। रोहित ने पुलिस को बताया कि इसके बाद लुटेरों ने संजू के गले से सोने की कंठी और चेन तोड़ ली और दोनों कान काटकर सोने की झुमरियां भी तोड़ ली। वारदात के बाद लुटेरे मोटरसाइकिलों पर भाग गए।