Rajasthan: NIA-ATS की छापेमारी में मदरसे से पकड़ा गया संदिग्ध मौलवी, भारी मात्रा में दस्तावेज किए गए जब्त

आइबी की सूचना पर राज्य के एंटी टैरेरिस्ट स्क्वॉयड (एटीएस) ने राज्य के आतंकी व संदिग्ध संगठनों से जुड़ाव व चंदा एकत्रित कर आर्थिक सहायता (फंडिंग) करने के संदेह में शुक्रवार जोधपुर में दो और जालोर के सांचौर में एक जगह दबिश देकर तीन जनों को हिरासत में लिया। इनसे कुछ मोबाइल, चंदे की रसीदें और अन्य सामग्री कब्जे में ली गई है। प्रारम्भिक पूछताछ के बाद तीनों को जयपुर ले जाया गया।