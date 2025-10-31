Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: NIA-ATS की छापेमारी में मदरसे से पकड़ा गया संदिग्ध मौलवी, भारी मात्रा में दस्तावेज किए गए जब्त

आइबी की सूचना पर एटीएस की कार्रवाई, अल-सुबह जोधपुर के चोखा व पीपाड़ शहर और जालोर के सांचौर में छापे मारे, मोबाइल व चंदे की रसीदें मिली

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 31, 2025

ATS operation in Rajasthan, ATS action in Jodhpur, ATS action in Sanchore, ATS action in Jalore, terrorist organization

संदिग्ध को ले जाते हुए। फोटो- पत्रिका

आइबी की सूचना पर राज्य के एंटी टैरेरिस्ट स्क्वॉयड (एटीएस) ने राज्य के आतंकी व संदिग्ध संगठनों से जुड़ाव व चंदा एकत्रित कर आर्थिक सहायता (फंडिंग) करने के संदेह में शुक्रवार जोधपुर में दो और जालोर के सांचौर में एक जगह दबिश देकर तीन जनों को हिरासत में लिया। इनसे कुछ मोबाइल, चंदे की रसीदें और अन्य सामग्री कब्जे में ली गई है। प्रारम्भिक पूछताछ के बाद तीनों को जयपुर ले जाया गया।

सूत्रों के अनुसार आइबी को कुछ लोगों की गतिविधियां संदिग्ध होने की सूचना मिली। जो आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचा रहे थे। साथ ही अन्य सहायता करने में भी लिप्त थे। इस सूचना पर एटीएस की अलग-अलग टीमों ने सुबह पांच बजे पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के चोखा क्षेत्र में बोम्बे आवास योजना स्थित मकान, जोधपुर ग्रामीण के पीपाड़ शहर और जालोर जिले के सांचौर के झेरडियावास में छापे मारे।

दस्तावेज कब्जे में लिए

बोम्बे आवास योजना में मकान की तलाशी लेकर अयूब खान को हिरासत में लिया। उससे दो मोबाइल, चंदा एकत्रित करने संबंधी कुछ रसीदें और अन्य दस्तावेज कब्जे में लिए गए। उसे जेएनवीयू वीसी सर्कल के पास एटीएस के कार्यालय लाया गया, जहां पूछताछ के बाद एटीएस उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गई।

पीपाड़ शहर में दूसरी कार्रवाई

एटीएस की एक अन्य टीम ने दूसरी कार्रवाई पीपाड़ शहर में की। मसूद की तलाश में पीपाड़ शहर में मकान में छापा मारा, लेकिन वो अपने ठिकाने पर नहीं मिला। संभवत: उसे कार्रवाई की भनक लग गई थी। हालांकि तलाश के बाद एटीएस ने मसूद को पकड़ लिया।

उससे भी मोबाइल व दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं। एटीएस की एक टीम ने जालोर के सांचौर में झेरडियावास में दबिश देकर उस्माद को हिरासत में लिया। उससे भी मोबाइल मिले हैं। पूछताछ के बाद उसे भी जयपुर ले जाया गया।

मदरसा में पढ़ाते हैं 2 संदिग्ध

जानकारी के अनुसार अयूब व उस्मान भाई हैं। जो स्थानीय मदरसों में बतौर मौलाना बच्चों को पढ़ाते हैं। अयूब गत 10-15 साल से जोधपुर के चोखा में बोम्बे आवास योजना में रह रहा है। वो चोपासनी गांव स्थित मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है। उधर, पीपाड़ से पकड़ में आने वाला मसूद मूलत: बाड़मेर का रहने वाला बताया जाता है।

यह वीडियो भी देखें

चंदा कर आतंकी संगठन को भेजने का अंदेशा

सूत्रों का कहना है कि तीनों व्यक्तियों के आतंकी संगठनों से जुड़े होने का संदेह है। जो आर्थिक मदद कर रहे थे। मसूद के पास चंदे की कुछ रसीदें मिली हैं। संभवत: रसीद काटकर चंदा एकत्रित किया जाता था और रुपए बाहर भेजे जाते थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान की 1 हजार खदानों पर मंडराया बड़ा संकट, जा सकती हैं 30 हजार लोगों की नौकरियां
जोधपुर
mine in Jodhpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 08:33 pm

Published on:

31 Oct 2025 07:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: NIA-ATS की छापेमारी में मदरसे से पकड़ा गया संदिग्ध मौलवी, भारी मात्रा में दस्तावेज किए गए जब्त

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Alert: नवंबर में भी जमकर होगी बारिश, इन तारीखों पर मौसम विभाग का अलर्ट, लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ

Rajasthan Rain alert
जयपुर

संपादकीय : देश के भीतर छिपे दुश्मनों की पहचान जरूरी

ओपिनियन

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : ब्रह्म रथी – रथ माया

ओपिनियन

Rajasthan Weather: राजस्थान में इस तारीख से मौसम होगा साफ, बारिश-बादल से मिलेगी निजात, IMD ने दिया बड़ा अपडेट

Rajasthan weather Update
जयपुर

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025: इन 6 राशियों के लिए धन-लाभ के योग , किसे रहना होगा सावधान?

Weekly Horoscope
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.