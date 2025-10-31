Rajasthan: राजस्थान की 1 हजार खदानों पर मंडराया बड़ा संकट, जा सकती हैं 30 हजार लोगों की नौकरियां

जोधपुर। जोधपुर के सैंड स्टोन, मेसेनरी स्टोन, लाइम स्टोन की खदानों और उनके जुड़े उद्योगों पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। खदानों से जुड़े 10 किलोमीटर क्षेत्र में जितनी वन्यजीव प्रजातियां आती हैं, उस लिहाज से वन्यजीव प्लान में वसूली और इसके बाद ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी होने के आदेश पर्यावरण मंत्रालय के स्टेट एनवायरमेंट इपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (एसईआइएए) ने जारी किया है।