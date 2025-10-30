Rajasthan Mining Project: खनन परियोजना पर मंडरा रहे संकट के बादल, ग्रामीणों ने की सांसद से मुलाकात

उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा और वे जल्द ही क्षेत्र में आकर ग्रामीणों से प्रत्यक्ष संवाद करेंगे। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता व ग्रामीण शामिल रहे। बीते करीब एक महीने से वाटेरा, भारजा, रोहिड़ा और भीमाना ग्राम पंचायतों सहित दर्जनभर गांवों में इस खनन परियोजना के विरोध में लगातार आंदोलन चल रहा है। ग्रामीण सड़कों पर उतरकर रैलियां और विरोध सभाएं आयोजित कर रहे हैं।