Rajasthan Mining Project: खनन परियोजना पर मंडरा रहे संकट के बादल, ग्रामीणों ने की सांसद से मुलाकात

सिरोही। पिण्डवाड़ा तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना का विरोध लगातार जारी है। ग्रामीणों ने इस मामले में भारजा गांव में संबंधित कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया एवं पुतला जलाकर नारेबाजी की। इससे पहले संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यसभा सांसद नीरज डांगी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधि मंडल ने सांसद से आग्रह किया कि करीब 800 हैक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित खनन परियोजना को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। यह मुद्दा राज्यसभा में उठाकर भारत सरकार के समक्ष क्षेत्र की जनता की भावनाएं रखी जाए और परियोजना को तत्काल निरस्त करवाया जाए। सांसद नीरज डांगी ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि वे इस मामले में हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे।
उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा और वे जल्द ही क्षेत्र में आकर ग्रामीणों से प्रत्यक्ष संवाद करेंगे। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता व ग्रामीण शामिल रहे। बीते करीब एक महीने से वाटेरा, भारजा, रोहिड़ा और भीमाना ग्राम पंचायतों सहित दर्जनभर गांवों में इस खनन परियोजना के विरोध में लगातार आंदोलन चल रहा है। ग्रामीण सड़कों पर उतरकर रैलियां और विरोध सभाएं आयोजित कर रहे हैं।
