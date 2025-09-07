राम जल सेतु लिंक परियोजना पर आया बड़ा अपडेट, जल संसाधन विभाग तैयार कर रहा नया प्रस्ताव, नीमराणा के लिए आएगी खुशखबर

Ram Jal Setu Link Project Update : राम जल सेतु लिंक परियोजना में 2 नहीं, बल्कि 3 कृत्रिम जलाशय बनाए जाएंगे। अभी तक अजमेर में मोर सागर और अलवर में ही कृत्रिम जलाशय बनाया जाना था, लेकिन अब नीमराणा में भी निर्माण की जरुरत जताई गई है। जल संसाधन विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इन इलाकों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए यहां जलभराव किया जाएगा। इनके अलावा कुछ और जगह देखी जा रही है, जहां ऐसे जलाशय की जरूरत होगी।