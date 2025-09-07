राम जल सेतु लिंक परियोजना पर आया बड़ा अपडेट, जल संसाधन विभाग तैयार कर रहा नया प्रस्ताव, नीमराणा के लिए आएगी खुशखबर

Ram Jal Setu Link Project Update : राम जल सेतु लिंक परियोजना में 2 नहीं, बल्कि 3 कृत्रिम जलाशय बनाए जाएंगे। अभी तक अजमेर में मोर सागर और अलवर में ही कृत्रिम जलाशय बनाया जाना था, लेकिन अब नीमराणा में भी निर्माण की जरुरत जताई गई है। जल संसाधन विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इन इलाकों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए यहां जलभराव किया जाएगा। इनके अलावा कुछ और जगह देखी जा रही है, जहां ऐसे जलाशय की जरूरत होगी।
उधर, अलवर के लिए सर्वे का काम शुरू हो चुका है, जबकि अजमेर के लिए प्लानिंग चल रही है। सरकार यहां जल्द से जल्द जलाशयों का निर्माण करना चाहती है। यह परियोजना तीन चरणों में पूरी होनी है। पहले चरण में 9600 करोड़ रुपए के काम चल रहे है।
नवनेरा और महलपुर बैराज से बीलसपुर और इसरदा बांध को जोड़ना। कई नहर और कुछ जगह टनल होगी। करीब 9400 करोड़ रुपए लागत आंकी गई है।
नवनेरा बैराज व ईसरदा बांध का निर्माण किया है। करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च हुए।
कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्बती नदी पर महलपुर बैराज, कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज, मेज नदी पर मेज बैराज, बनास नदी पर नीमोद राठौड़ बैराज बनेगा।
1- अलवर : 300 मिलियन क्यूबिक मीटर भराव क्षमता।
2- अजमेर : 200 मिलियन क्यूबिक मीटर भराव क्षमता।