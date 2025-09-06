Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

NIRF 2025 : देश की उच्च शिक्षा में राजस्थान लगातार पिछड़ रहा हैं, क्यों? पढ़ें ये रिपोर्ट

NIRF 2025 : देश की उच्च शिक्षा में राजस्थान लगातार पिछड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2025 में प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप-100 में जगह नहीं बना पाया। क्यों? पढ़ें ये रिपोर्ट।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 06, 2025

NIRF 2025 Rajasthan is continuously lagging behind in country higher education why Read this report
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

NIRF 2025 : देश की उच्च शिक्षा में राजस्थान लगातार पिछड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2025 में प्रदेश का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप-100 में जगह नहीं बना पाया। सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय के पास नैक ग्रेड होने के बावजूद वह सूची से बाहर रहा। प्रदेश के केवल चार संस्थान ओवरऑल श्रेणी में शामिल हुए हैं।

पिलानी स्थित बिट्स पिलानी को 16वीं, आइआइटी जोधपुर को 66वीं, एमएनआइटी जयपुर को 77वीं और मणिपाल यूनिवर्सिटी को 98वीं रैंक मिली है। हालांकि चारों संस्थानों की स्थिति पहले से सुधरी है। मेडिकल श्रेणी में एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर ने पिछली बार से चार स्थान बेहतर कर 43वीं रैंक हासिल की।

NIRF 2025 : राजस्थान के उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : पर्यावरण क्लीयरेंस को लेकर ‘SEIAA’ का बड़ा फरमान, खदानों पर संकट के बादल, तीन बंद, पट्टाधारियों में बेचैनी
बांसवाड़ा
Rajasthan environmental clearance SEIAA order clouds of crisis Banswara mines three mines closed 24 more lease holders are upset

सरकार का दावा : सुधार की दिशा में कदम

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा, ’पिछली बार की तुलना में राजस्थान के उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति में सुधार आया है। राज्य सरकार लगातार सुधार और नवाचार पर काम कर रही है। लक्ष्य है कि हमारे विश्वविद्यालय न केवल रैंकिंग में ऊपर आएं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध के केंद्र बनें।’

NIRF 2025 : प्रमुख श्रेणियों की रैंकिंग। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
NIRF 2025 : प्रमुख श्रेणियों की रैंकिंग। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
NIRF 2025 : प्रमुख श्रेणियों की रैंकिंग। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
NIRF 2025 : प्रमुख श्रेणियों की रैंकिंग। ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

विशेषज्ञ कहते हैं…

प्रो. नवीन माथुर का कहना है, ई-लर्निंग व दूरस्थ शिक्षा केंद्र की स्थापना, शोध पर निवेश और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर कार्य करना ही संस्थानों को आगे ला सकता है। पूर्व कुलपति प्रो. अरविंद अग्रवाल कहते हैं, नए खुले कॉलेजों में अनुसंधान व नवाचार का अभाव है। योग्य शिक्षक वहां नहीं टिकते। रिक्त पद भरने, नेक मान्यता अनिवार्य करने और गुणवत्ता निगरानी तंत्र स्थापित करने की तत्काल जरूरत है।

NIRF 2025 । ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

ये हैं कारण


  1. मान्यता की कमी
    प्रदेश में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय तो हैं, लेकिन नेक मान्यता वाले सिर्फ 41 विश्वविद्यालय और 317 कॉलेज हैं। बिना मान्यता वाले संस्थान प्रतिस्पर्धा से बाहर रह जाते हैं।




  2. शोध-नवाचार का अभाव
    आइआइटी, आइआइएम जैसे संस्थानों की तुलना में प्रदेश में रिसर्च प्रोजेक्ट्स और पेटेंट्स बेहद कम हैं। शोधपत्रों की क्वालिटी और इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशन भी सीमित हैं।




  3. फैकल्टी की कमी
    स्थायी फैकल्टी पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। योग्य और अनुभवी प्रोफेसर निजी संस्थानों में आने से कतराते हैं क्योंकि वेतन व कार्य परिस्थितियां आकर्षक नहीं हैं।




  4. ढांचागत सीमाएं
    कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आधुनिक प्रयोगशालाएं, टेक्नोलॉजी-सक्षम कक्षाएं और रिसर्च सेंटर नहीं हैं। डिजिटल लर्निंग भी सीमित हैं।




  5. निगरानी तंत्र का अभाव
    नियमित शैक्षणिक ऑडिट और मूल्यांकन की व्यवस्था कमजोर है।




  6. रोज़गार-इंडस्ट्री कनेक्ट कमजोर
    राज्य के अधिकांश संस्थान इंडस्ट्री-एकेडेमिया लिंक स्थापित नहीं कर पाए हैं। छात्रों के प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कम है।

ये भी पढ़ें

Vice President Election : 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, भाजपा ने राजस्थान के अपने सभी सांसदों को अचानक बुलाया दिल्ली
जयपुर
Vice Presidential election on 9 September BJP Suddenly Called All Rajasthan MPs to Delhi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 01:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / NIRF 2025 : देश की उच्च शिक्षा में राजस्थान लगातार पिछड़ रहा हैं, क्यों? पढ़ें ये रिपोर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट