किन्नर गिरोहों में बांग्लादेशी व्यक्तियों की घुसपैठ: ऋषि अजय दास महाराज, महामंडलेश्वर हिमांगी सखी बोली – किन्नरों को बधाई देना बंद करें लोग

महाराज ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में किन्नर गिरोहों में बांग्लादेशी व्यक्तियों की घुसपैठ सामने आई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की हजारों समाजसेवी संस्थाएं अपने दान का पूरा हिसाब सरकार को देती हैं तो फिर किन्नर गिरोहों को टैक्स और जांच से छूट क्यों दी जा रही है। यह समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। इस विवाद के बीच महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने भी किन्नर समुदाय में शोषण, जबरन वसूली और धर्मांतरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज की आड़ में कुछ लोग अवैध गतिविधियां कर पूरे समुदाय की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि जबरन पैसा वसूलने वालों को बधाई देना और आर्थिक सहयोग देना बंद किया जाए।