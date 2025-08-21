Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: इस बैंक में चार दिन बंद रहेंगी बैंकिंग सेवाएं, 27 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था

Rajasthan Gramin Bank: राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मिलाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 21, 2025

Bank-news
Photo Source: AI

जयपुर। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मिलाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है। नई बैंकिंग इकाई प्रदेशभर में करीब 1600 शाखाओं और 26 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करेगी।

बैंक प्रबंधन के अनुसार तकनीकी माइग्रेशन और सॉफ्टवेयर एकीकरण की प्रक्रिया के तहत 24 से 26 अगस्त तक सभी शाखाओं में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल, ​बैंकिंग, यूपीआइ, एईपीएस आदि अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। वहीं, 23 से 26 अगस्त तक चेक क्लियरिंग की सभी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी।

27 से फिर शुरू होगी बैंकिंग सेवाएं

27 अगस्त से राजस्थान ग्रामीण बैंक की सभी सेवाएं पूर्ण रूप से संचालित की जाएंगी। बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे इस अवधि में अपने विभागीय लेनदेन की योजना समयरेखा के अनुसार बनाएं। बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों से संभावित असुविधा के लिए खेद जताते हुए सहयोग एवं समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है।

