Rajasthan: इस बैंक में चार दिन बंद रहेंगी बैंकिंग सेवाएं, 27 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था

27 अगस्त से राजस्थान ग्रामीण बैंक की सभी सेवाएं पूर्ण रूप से संचालित की जाएंगी। बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे इस अवधि में अपने विभागीय लेनदेन की योजना समयरेखा के अनुसार बनाएं। बैंक प्रबंधन ने ग्राहकों से संभावित असुविधा के लिए खेद जताते हुए सहयोग एवं समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है।