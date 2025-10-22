अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी मधुमक्खियों ने किया हमला, शव छोड़कर भागे परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण

आंधी। पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सानकोटड़ा के गांव बरकड़ा में एक बुजुर्ग रामजीलाल (70) पुत्र गोविंद राम मीणा का अंतिम संस्कार करने पहुंचे ग्रामीणों पर अचानक मधुमक्खियों का हमला कर दिया। हमले से लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग चोटिल हो गए। इस दौरान उपस्थित लोग पार्थिव देह को वहीं छोड़कर अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागते रहे।