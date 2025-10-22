अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी मधुमक्खियों ने किया हमला, शव छोड़कर भागे परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण

अस्पताल में इलाज कराते घायल। फोटो- पत्रिका
आंधी। पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सानकोटड़ा के गांव बरकड़ा में एक बुजुर्ग रामजीलाल (70) पुत्र गोविंद राम मीणा का अंतिम संस्कार करने पहुंचे ग्रामीणों पर अचानक मधुमक्खियों का हमला कर दिया। हमले से लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग चोटिल हो गए। इस दौरान उपस्थित लोग पार्थिव देह को वहीं छोड़कर अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागते रहे।
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मधुमक्खियों के झुंड ने करीब एक घंटे तक तांडव मचाया। इस दौरान राकेश, सुमित, पूरन, वासु, रवि, दिलराज, राजेंद्र, अजय सहित चार दर्जन से अधिक लोग विभिन्न हिस्सों में मधुमक्खियों के डंक लगने से घायल हुए। लोगों में अचानक भय फैलने से भगदड़ मची और कई लोग खुद को बचाने के लिए दौड़ते रहे।
हालांकि हमले के बाद अन्य ग्रामीणों ने सुरक्षित रूप से शव का अंतिम संस्कार किया। घटना ने गांव में सुरक्षा और श्मशान क्षेत्रों में मधुमक्खियों के खतरे के प्रति चेतावनी बढ़ा दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से श्मशान क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय करने की मांग की है।
घायलों को आंधी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और भावनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सालयों में स्टाफ कम होने के बावजूद चिकित्सकों ने सभी घायलों का समय पर उपचार किया। किसी की स्थिति गंभीर नहीं होने के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया।
बरकड़ा के श्मशान में पिछले चार महीनों में यह तीसरी घटना है, जब अंतिम संस्कार में शामिल लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला किया। मृतक के पुत्र सुमित ने बताया कि पहले की घटनाओं में लोग कम संख्या में होने के कारण कम लोग प्रभावित हुए, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिससे अधिक लोग घायल हुए।
