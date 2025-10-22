Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी मधुमक्खियों ने किया हमला, शव छोड़कर भागे परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण

किसी की स्थिति गंभीर नहीं होने के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 22, 2025

bee attack

अस्पताल में इलाज कराते घायल। फोटो- पत्रिका

आंधी। पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सानकोटड़ा के गांव बरकड़ा में एक बुजुर्ग रामजीलाल (70) पुत्र गोविंद राम मीणा का अंतिम संस्कार करने पहुंचे ग्रामीणों पर अचानक मधुमक्खियों का हमला कर दिया। हमले से लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग चोटिल हो गए। इस दौरान उपस्थित लोग पार्थिव देह को वहीं छोड़कर अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागते रहे।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मधुमक्खियों के झुंड ने करीब एक घंटे तक तांडव मचाया। इस दौरान राकेश, सुमित, पूरन, वासु, रवि, दिलराज, राजेंद्र, अजय सहित चार दर्जन से अधिक लोग विभिन्न हिस्सों में मधुमक्खियों के डंक लगने से घायल हुए। लोगों में अचानक भय फैलने से भगदड़ मची और कई लोग खुद को बचाने के लिए दौड़ते रहे।

हालांकि हमले के बाद अन्य ग्रामीणों ने सुरक्षित रूप से शव का अंतिम संस्कार किया। घटना ने गांव में सुरक्षा और श्मशान क्षेत्रों में मधुमक्खियों के खतरे के प्रति चेतावनी बढ़ा दी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से श्मशान क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय करने की मांग की है।

घायलों का उपचार और स्थिति

घायलों को आंधी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और भावनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सालयों में स्टाफ कम होने के बावजूद चिकित्सकों ने सभी घायलों का समय पर उपचार किया। किसी की स्थिति गंभीर नहीं होने के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया।

यह वीडियो भी देखें

तीसरी बार मधुमक्खियों ने किया हमला

बरकड़ा के श्मशान में पिछले चार महीनों में यह तीसरी घटना है, जब अंतिम संस्कार में शामिल लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला किया। मृतक के पुत्र सुमित ने बताया कि पहले की घटनाओं में लोग कम संख्या में होने के कारण कम लोग प्रभावित हुए, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिससे अधिक लोग घायल हुए।

ये भी पढ़ें

Churu Road Accident: अपने मोहल्ले की पहली ग्रेजुएट महिला और उसके पति की दर्दनाक मौत, खेत से लौट रहे थे घर, दोनों में एक गजब का संयोग
चूरू
Churu Road Accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 09:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी मधुमक्खियों ने किया हमला, शव छोड़कर भागे परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Diwali Pollution: दिवाली के बाद राजस्थान के 24 शहरों में सांस लेना हुआ मुश्किल, भिवाड़ी सबसे प्रदूषित

जयपुर

Jaipur Hit and Run Case: पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे की जानलेवा ओवरस्पीड, टक्कर से 2 कारों के उड़े परखच्चे, बाल-बाल बची जान

Jaipur hit and run case
जयपुर

जयपुर में दिवाली पर आग का तांडव: 57 जगहों पर भड़की लपटें, एक जगह 2 लोग मरने से बचे, नरेड़ा कॉलोनी में एक चिंगारी से सब खत्म

Fire breaks out in Jaipur on Diwali
जयपुर

राजस्थान में 34 IPS अधिकारियों के तबादले, सचिन मित्तल बने जयपुर पुलिस कमिश्नर, VK सिंह और दिनेश MN को अहम जिम्मेदारी

Rajasthan Transfers 34 IPS Officers
जयपुर

Rain Alert: राजस्थान में 48 घंटों तक एक्टिव रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, क्या होगी झमाझम बारिश, IMD अलर्ट जारी

IMD rain alert
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.