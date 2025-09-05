Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Best Teachers of India: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 45 शिक्षकों को किया सम्मानित, राजस्थान की नीलम यादव भी हुईं पुरस्कृत

Neelam Yadav: पुरस्कार ग्रहण करने के बाद यादव ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उन सभी शिक्षकों का है जो विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के पुरस्कार शिक्षकों को और अधिक जिम्मेदारी और प्रेरणा देते हैं ताकि वे शिक्षा के स्तर को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकें।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 05, 2025

National Teacher Award 2025
National Teacher Award 2025

National Teacher Award 2025: जयपुर/नई दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशभर से चयनित 45 उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया। इस अवसर पर राजस्थान का भी मान बढ़ा जब अलवर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, टपूकड़ा की प्रिंसिपल नीलम यादव को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया।
यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन शिक्षकों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, विद्यार्थियों के समग्र विकास और समाज में शिक्षा को नई दिशा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। पुरस्कार स्वरूप शिक्षकों को 50 हजार रुपए नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किया गया।
नीलम यादव के प्रयासों से विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। उन्होंने विद्यालय में नामांकन बढ़ाने, सह-शैक्षणिक गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने, विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों में उल्लेखनीय सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में विद्यालय में डिजिटल लैब और स्मार्ट क्लासेज की स्थापना की गई। साथ ही भामाशाहों और सीएसआर के सहयोग से आधुनिक तकनीकी सुविधाएं जुटाकर स्कूल शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाया गया।
पुरस्कार ग्रहण करने के बाद यादव ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उन सभी शिक्षकों का है जो विद्यार्थियों के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के पुरस्कार शिक्षकों को और अधिक जिम्मेदारी और प्रेरणा देते हैं ताकि वे शिक्षा के स्तर को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकें।
इस अवसर पर पूरे देश से सम्मानित हुए शिक्षकों की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया, जिन्हें शिक्षा की उत्कृष्टता के लिए आदर्श माना जा रहा है।

जयपुर
Updated on:

05 Sept 2025 04:38 pm

Published on:

05 Sept 2025 04:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Best Teachers of India: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 45 शिक्षकों को किया सम्मानित, राजस्थान की नीलम यादव भी हुईं पुरस्कृत

पत्रिका कनेक्ट