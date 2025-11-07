राजस्थान में जानलेवा सड़क हादसों के बाद सरकार सख्त, 30 दिसंबर तक सड़क सुधार और अतिक्रमण हटाने के निर्देश

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में एक के बाद एक जानलेवा सड़क हादसों के बाद सरकार ने सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं को लेकर सख्ती दिखाई है। 30 दिसंबर तक राजस्थान में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत शहरी निकायों को सड़क, फुटपाथ और डिवाइडरों की मरम्मत, स्वच्छता, यातायात संकेतक लगाने और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्य प्राथमिकता से करने को कहा गया है।
अभियान के तहत सभी शहरों में अनाधिकृत रोड कट तुरंत बंद किए जाएंगे। साथ ही सड़कों के जंक्शन के पास की झाड़ियों को हटाया जाएगा, ताकि दुर्घटनाओं की आशंका कम हो। साथ ही जरूरी स्थानों पर स्लिप लेन बनाई जाएगी और फ्लाईओवर, ओवरब्रिज व अंडरपास के पास रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जाएंगे। जेब्रा क्रॉसिंग, थर्मोप्लास्ट पेंट और डिवाइडर के रंग-रोगन का कार्य भी नियमित रूप से किया जाएगा।
-टूटे फेरो कवर और मैनहोल कवर की मरम्मत, नाले-नालियों को ढका जाएगा
-भीड़भाड़ वाले स्थानों पर डिवाइडर पर मजबूत रेलिंग लगाए जाएंगे
-नियमित रूप से सड़कों से अतिक्रमण हटाएंगे
-व्यावसायिक वाहनों के लिए तय पार्किंग व्यवस्था भी सुनिश्चित होगी
सड़क खुदाई के सभी कार्यों को शुरू करने से पहले उनकी जानकारी सीबीयूडी ऐप पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। बिना जानकारी दर्ज किए खुदाई करने पर संबंधित अधिकारी और ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जाएगा। संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय होगी।
