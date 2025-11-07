राजस्थान में जानलेवा सड़क हादसों के बाद सरकार सख्त, 30 दिसंबर तक सड़क सुधार और अतिक्रमण हटाने के निर्देश

अभियान के तहत सभी शहरों में अनाधिकृत रोड कट तुरंत बंद किए जाएंगे। साथ ही सड़कों के जंक्शन के पास की झाड़ियों को हटाया जाएगा, ताकि दुर्घटनाओं की आशंका कम हो। साथ ही जरूरी स्थानों पर स्लिप लेन बनाई जाएगी और फ्लाईओवर, ओवरब्रिज व अंडरपास के पास रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बोर्ड लगाए जाएंगे। जेब्रा क्रॉसिंग, थर्मोप्लास्ट पेंट और डिवाइडर के रंग-रोगन का कार्य भी नियमित रूप से किया जाएगा।